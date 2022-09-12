В Москве ко Дню города обновили исторические переулки и благоустроили скверы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Фото: Пресс-служба Президента РФ.

Москва в выходные отметила 875-летие со дня своего создания. Народные гулянья 10 и 11 сентября развернулись на 19 площадках столицы - на центральных улицах и площадях, в парках и скверах, музеях и выставочных залах. Всего для москвичей было запланировано более 200 мероприятий: концерты, спортивные соревнования, театральные показы, ярмарка благотворительного фестиваля «Добрая Москва» и другие интересные события, посвященные истории и культуре столицы.

Прогулявшись в выходные по Тверскому бульвару, посетители фестиваля «Город: детали. Москва в движении» смогли узнать много нового о Москве-реке, московском метро, Северном речном вокзале. На Тверской улице - принять участие в спортивных и интеллектуальных мастер-классах. Возле «Дома моды на Кузнецком мосту» - полюбоваться на показы платьев разных эпох. У здания столичной мэрии - посидеть в кабине машиниста метро.

День города Москва встретила в обновленном виде. В этом году в столице благоустраивается более 3 тысяч объектов, в том числе крупные парки «Покровское-Стрешнево», «Кусково», «Битца», «Яуза». Большинство работ московские власти постарались завершить до начала сентября. Например, ко Дню города строители закончили благоустройство 18 переулков в районе Арбата и Хамовников.

- Переулки старой Москвы - это особый мир, где у каждого здания своя история. В то же время здесь живут, работают и учатся тысячи людей, - подчеркнул мэр города. - Создаем для них общественные пространства - с удобными тротуарами, тихими зелеными уголками для отдыха. Новые благоустроенные улицы и скверы станут подарком москвичам ко Дню города, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин накануне юбилея столицы.

Во время реконструкции были приведены в порядок знаковые для жителей города места: пространство вокруг Успенской церкви, сквер Мигеля Идальго, сад скульптур Бурганова, площадь у памятника Фритьофу Нансену. В исторических переулках установили более 500 фонарей и новые лавочки. Строители убрали под землю электрические кабели, и теперь они не мешают прохожим любоваться видом старинных улиц. Кроме того, в этом году в столице благоустроят почти 2,6 тысячи дворов.

Московский скоростной диаметр стал одним из подарков к 875-летию. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

- Идеи подсказывают сами москвичи: где оборудовать детскую или спортивную площадку, сделать новое освещение, проложить дорожки. Стараемся учитывать пожелания, - подчеркнул Сергей Собянин.

В день 875-летия в Москве заработали сразу несколько новых объектов. Президент России Владимир Путин и мэр Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках». Это один из крупнейших спортивных комплексов, построенный в столице за последние годы. Центр самбо и центр бокса расположены под одной крышей и объединены общим фасадом. Семиэтажное здание площадью 45 тысяч квадратных метров отвечает всем требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо. Дворец единоборств оснащен самым современным оборудованием, по своему наполнению он не имеет аналогов в мире. Уже в декабре он примет чемпионат мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории среди мужчин.

ВАЖНО!

Еще один подарок в День города получили столичные автомобилисты. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Теперь водители смогут проехать без светофоров от входа в город с федеральной трассы М11 на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М12 на востоке Москвы. Новая магистраль проходит по 26 районам столицы, в которых живут более 2,5 миллиона человек. Московский скоростной диаметр позволит водителям быстро и комфортно передвигаться из одной части столицы в другую. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути для них уменьшится от 10 до 50 минут, а на некоторых маршрутах - до 85 минут.