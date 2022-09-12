Жители столицы приняли активное участие в голосовании

В участок голосовать пришел лишь каждый четвертый избиратель. Фото: Пелагия ТИХОНОВА/Агентство «Москва»

В Москве успешно завершились муниципальные выборы, которые прошли с 9 по 11 сентября. Результаты голосования станут известны только после подписания номера в печать. Но предварительные данные не дают оснований для негативных домыслов. Эксперты отмечают, что выборы прошли без нарушений, а система дистанционного электронного голосования превратилась в удобный инструмент, которым уже, по данным на утро воскресенья, воспользовалось более 1,5 млн человек.

«ЗНАЧИМЫХ НАРУШЕНИЙ НЕТ»

«Муниципальные выборы в Москве проходят спокойно, значимых нарушений или сообщений о них нет. При этом наблюдатели от различных структур присутствуют, и их количество значительно, - отметил в интервью «Комсомольской правде» генеральный директор Агентства политической и экономической коммуникаций Дмитрий Орлов.

Выборы депутатов муниципальных образований начались в столице 9 сентября в 8.00 и продлились до 20.00. Все это время избирательные участки были открыты. На всех участках присутствуют независимые наблюдатели.

Впрочем, не имеющие возможности посетить участок избиратели могли проголосовать дистанционно. По данным на 17.00 третьего дня, дистанционно проголосовали 1 591 315 москвичей, на участках - 456 765 человек. Общая явка составила 32,2% от общего числа избирателей (напомним, впереди оставалось еще бОльшая половина дня). Причем эксперты считают, что по итогам голосования явка может перевалить серьезно за уровень 30%, что для муниципальных выборов заоблачный показатель.

«Явка на этих выборах высокая - это очевидно. Особенно для Москвы. Понятно, что она достигается прежде всего за счет электронного голосования, - добавил Дмитрий Орлов. - Разумеется, на участках явка намного ниже, что как раз вполне традиционно. В целом явка избирателей на нынешних муниципальных выборах свидетельствует и о высоком интересе к выборам, и о вовлеченности граждан в процесс выборов».

Эксперты говорят, что активное для муниципальных выборов голосование связано с тем, что выборы в Москве превратились в обычную госуслугу. Голосуем в интернете - просто, удобно и комфортно... Больше того, голос свой можно отдать из любой точки страны. И все больше людей пользуются такой возможностью. Таким образом у избирателей за несколько лет сформировалось новое социальное поведение.

НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ КОНТРОЛЯ

«Голосование идет с соблюдением всех процессуальных норм. Политическая и избирательные системы работают стабильно. Каких-либо серьезных претензий к тому, как идет процесс голосования, придумать сложно», - пояснил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

В этом году на участках работало более 15 тысяч наблюдателей. Они - главный инструмент Общественного штаба по наблюдению за выборами. Они работали на всех участках города.

«Ночью у нас в Общественном штабе осуществлялось круглосуточное дежурство. Все были на местах, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано», - сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

Общественный активист пояснил, что большинство сообщений, которые получает Общественный штаб, информационного характера. «Каких-то заявлений о проблемах, которые влияют на волеизъявление москвичей, мы не зафиксировали», - добавил Вадим Ковалев.

Руководитель Общественного штаба также поблагодарил наблюдателей за работу и ответственный подход.

«Все наши наблюдатели с помощью специального мобильного приложения сообщили о том, что вышли на избирательные участки. Кроме того, в приложении «Мобильный наблюдатель» предусмотрена и функция отчета о пребывании на участке в течение дня.

Это делается для того, чтобы мы были уверены, что представители штаба находятся на месте и ни один из участков не остался без контроля за прозрачностью и честностью электорального процесса. Хочу выразить благодарность нашим наблюдателям, они очень ответственно относятся к своим обязанностям и отмечаются в приложении», - сказал руководитель штаба.

ВАЖНО!

Участие в политике через удобный сервис

«Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ. - Ред.) высокая, на избирательных участках традиционно ниже. Популярность электронного голосования неудивительна: большинство людей хотят участвовать в политике через удобный сервис. В этом смысле отказ оппозиции от мобилизации через ДЭГ - большая ошибка. Законность, легитимность и представительность выборов, нормальная организация голосования несомненны», - пояснил Дмитрий Орлов.

«Через год пройдут выборы президента, и там тоже наверняка будет использоваться дистанционное электронное голосование. Затем можно будет подумать, как его развивать дальше. Но в целом такое значительное количество голосующих дистанционно показывает, что избиратели приняли эту форму и будут ее активно использовать, - убежден Алексей Чеснаков. - Все претензии к электронному голосованию связаны с тем, что критики в основном не могут использовать его. Они призывали своего избирателя голосовать исключительно на участках. Им кажется, что нужно нападать на электронное голосование для оправдания собственной некомпетентности. Потому что если взять оппозицию и те партии, которые призывали не участвовать в электронном голосовании, то сейчас они получают меньший процент голосов, чем могли бы».

А В ЭТО ВРЕМЯ

За три дня разыграют 100 автомобилей

Утром в воскресенье в эфире телеканала «Москва 24»состоялся очередной розыгрыш акции «Миллион призов». Как и раньше, победителей определил генератор случайных чисел. Еще 30 москвичей, участвовавших в выборах муниципальных депутатов в онлайн-формате, выиграли автомобили. Также еще тысячи москвичей получили сертификаты с баллами, которые можно обменять на товары и услуги.

Ранее сообщалось, что в первый день розыгрыша по акции «Миллион призов» машины выиграли 50 жителей Москвы. Сертификаты получили более 300 тысяч человек. Последняя возможность проголосовать онлайн есть сегодня до 20.00. Заключительный розыгрыш состоится 12 сентября.

Всего за три дня разыграют более 600 тыс. подарков. В их число входят 100 автомобилей и призовые баллы, с помощью которых можно будет оплатить покупки в магазинах и аптеках. В рамках акции можно будет получить от 3 тыс. до 10 тыс. призовых баллов.

Их также можно потратить на товары для здоровья, детские товары или на посещение ресторана, парка развлечений, музея или театра. Впервые москвичи смогут по баллам программы «Миллион призов» посетить самую высокую смотровую площадку Москвы, а также приобрести абонемент в фитнес-клуб.

СКАЗАНО

Владимир ПУТИН:

УДОБНО И НАДЕЖНО

Также на явку повлияла широкая информационная кампания, акция «Миллион призов» (читайте главу «За три дня разыграют 100 автомобилей») и участие (впервые) в муниципальных выборах президента Владимира Путина.

«Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую, - отметил глава государства. - В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор».

В прошлом году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.