Реконструкция промышленных памятников в столице: Фабричные цеха превратятся в детсад, паровозные мастерские - в термы

К лету 2024 года в Головинском районе на севере столицы отреставрируют строения бывшего товарищества суконной мануфактуры «Йокиш». Рядом с ними построят современные жилые дома

В новых жилых кварталах столицы все чаще сохраняют исторические промышленные здания. После реконструкции в них открываются кафе, места для отдыха и общения жителей соседних домов. Рассказываем, что и где появится в ближайшие время.

КОНТОРА ПОД ПАРЯЩИМИ СВОДАМИ

К лету 2024 года в Головинском районе на севере столицы отреставрируют строения бывшего товарищества суконной мануфактуры «Йокиш». Здания из красного кирпича возвели в конце XVIII - начале XIX века. Рядом с ними построят современные жилые дома. При этом восстановят и утраченную фабричную водонапорную башню.

«Бывший сушильный корпус суконной фабрики оборудуют под детский сад, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Застройщик реставрирует объект культурного наследия «Контора», в котором ранее находился рабочий кабинет владельца предприятия Василия Ивановича Йокиша. Исторический вид здания сохранится».

Внутри обновлённого двухэтажного корпуса «Контора» можно будет увидеть первоначальные детали - парящие своды, арочные проемы и каменную лестницу. А фасад украсят восстановленные фигурные наличники на окнах и необычные кронштейны на деревянной кровле.

ГАСТРОЦЕНТР И ШОПИНГ-АЛЛЕЯ

До конца 2025 года в центре города дореволюционные вагоноремонтные мастерские Московско-Александровской железной дороги «встроят» в новый парк. Рядом со станцией метро «Белорусская» восстановят четыре исторических здания конца XIX – начала XX века, построенные из красного кирпича. Там, где в царские времена чинили паровозы, теперь откроют гастрономический центр площадью более 3,3 тысячи квадратных метров, а также шопинг-аллею для российских дизайнеров. Попасть сюда смогут все желающие со стороны новой пешеходной зоны.

Помимо этого, в одном из старинных корпусов разместят термы с детской зоной. Еще одно отреставрированное здание отдадут под детсад. Вокруг высадят ландшафтный парк в 4 гектара с игровыми комплексами, спортплощадками, местами отдыха. Рядом появятся площадь с сухим фонтаном, амфитеатром и террасами. Прогулочный бульвар со сквером соединит новый квартал с метро.

До конца 2025 года в центре города дореволюционные вагоноремонтные мастерские Московско-Александровской железной дороги «встроят» в новый парк

САЛЬСА ПОД ЧАСАМИ

На северо-востоке столицы прямо во дворе жилого комплекса скоро откроется зона отдыха. Ее разместят в отреставрированной башне-каланче с колоколом и часами. Раньше в ней размещалась контора правления суконной фабрики И. Г. Кожевникова 1819 - 1822 годов постройки.

Красивое трёхъярусное здание воссоздали по архивным материалам и максимально близко к оригинальному проекту. Даже колокол вновь отливали по историческим чертежам. Старинную кирпичную кладку здания можно увидеть на трех специально открытых участках фасада цокольного этажа.

Строение отдадут под кафе, которое летом будет дополнять уличная веранда. А рядом уже разместилась танцплощадка для занятий сальсой.

Красивое трёхъярусное здание воссоздали по архивным материалам и максимально близко к оригинальному проекту

ДО ФОНАРЕЙ

В 2025 году на юге города в Чертаново Центральном новый жилой комплекс украсит обновлённая скульптура. Сохранившаяся в этом районе футуристическая композиция состоит из шара, сделанного из нержавеющей стали, и трёх необычных фонарей. Они признаны произведениями монументально-декоративного искусства эпохи модернизма. Промышленную арт-конструкцию придумал в восьмидесятые годы прошлого века чешский архитектор Ян Бочан. Современные новостройки вокруг тоже напомнят своими фасадами исторические здания. Их облицуют красно-коричневой клинкерной плиткой.

В 2025 году на юге города в Чертаново Центральном новый жилой комплекс украсит обновлённая скульптура

НА ШПАЛАХ РАСЦВЕТУТ РОМАШКИ

На юго-востоке бывшую соединительную ветку железной дороги около Рязанского проспекта превратят в парк. Новую зону отдыха площадью пять гектаров украсят старинные рельсы и шпалы. Вокруг высадят злаки, многолетние цветы и поля с ромашками вместо привычных газонов. Железка пройдёт около центральной площади с пешеходным тактильным фонтаном.

В некоторых местах на рельсах поставят мобильные деревянные лежаки. А для детей сделают надстроенную деревянную лазалку.

В парке также появится игровая площадка-паровоз, поляны для догонялок, столы для пинг-понга и березовая роща. Для спортсменов - зоны функциональных тренировок, беговые дорожки и места для настольного тенниса.