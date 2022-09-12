В Москве после тренировки детской секции по плаванию погибла 12-летняя девочка

Приехала реанимация, ребенка отвезли в ближайшую больницу. Но помочь врачи не смоги. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Силовики разбираются в обстоятельствах трагедии в бассейне «Фили». Днем 11 сентября шла тренировка детской секции по плаванию. Юной спортсменке стало плохо. Она смогла догрести до бортика, где ее заметили тренеры. Девочку вытащили из воды.

Пловчихе 12 лет. На глазах у других занимающихся и тренеров она потеряла сознание. Вызвали скорую помощь. Приехала реанимация, ребенка отвезли в ближайшую больницу. Но помочь врачи не смоги.

— Предварительно установлено, что смерть не связана с бассейном. То есть это не нарушения техники безопасности или что-то в этом роде. У погибшей — проблемы с сердцем, внезапная остановка. Подробнее установит экспертиза, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Пока проводится проверка, уголовного дела нет. Проверят, как действовали педагоги и врачи. И почему ребенок с больным сердцем занимался спортом.