Для жителей Южного Медведково построили детскую поликлинику

Фото: департамент строительства

В Южном Медведково на северо-востоке столицы в скором времени начнет принимать пациентов ещё одна амбулатория. Новая детская поликлиника на Полярной улице рассчитана на 320 посещений в смену.

«Сейчас в здании устанавливают мебель и подключают оборудование, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Одновременно оформляются документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию».

По его словам, поликлиника готова на 98 процентов.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, - отметил глава ведомства. - Их также строим в новых микрорайонах города или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции».

КОНКРЕТНО

Площадь пятиэтажного здания - более 8 тысяч квадратных метров.

Самые посещаемые кабинеты разместили на нижних этажах. Остальных специалистов и администрацию – на верхних этажах.

Врачей распределили по кабинетам так, чтобы уменьшить очереди в коридорах и сделать ожидание приема комфортным.

На всех этажах, где проводится прием, обустроили игровые зоны для детей. Там же родители могут за ними присмотреть, пока не настанет время идти к врачу.

Для пациентов с симптомами инфекции сделали отдельный вход через приемно-смотровой бокс. Он оснащен для приема детей с взрослыми, передвигающимися на инвалидных колясках.