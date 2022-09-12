Обновленные Щукинский парк и Всехсвятскую рощу соединили прогулочным маршрутом

На северо-западе столицы завершилась реабилитация Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Фото: mos.ru

На северо-западе столицы завершилась реабилитация Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Сегодня, 12 сентября, обновленные зоны отдыха осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Было много опасений, что лес будет повален и еще что-то, вы видите - все в целости и сохранности, - сказал мэр посетителями парка. - Осенью еще посадим несколько сотен деревьев. Замечательный район. Теперь он еще преображается дополнительно».

Сегодня на северо-западе города мэр также встретился с новоселами, переезжающими по программе реновации в дом на 333 квартиры в 1-м Пехотном переулке.

«Мы начали одновременно еще шесть домов строить, четыре проектируем, другие строим, - уточнил Собянин. - На месте пятиэтажек будут новые дома».

Всего в Щукино планируют расселить 42 старых дома, в которых сегодня живут 8,1 тысячи человек. Один из этих домов сохранят как здание авторской архитектуры.

КОНКРЕТНО

Щукинский парк находится между улицами Щукинская, Маршала Василевского и Академика Курчатова. Рядом находится Всехсвятская роща. Напротив, с другой стороны Волоколамского шоссе, - парк Покровское-Стрешнево.

Во время реабилитации Щукинский парк и Всехсвятскую рощу соединили кольцевым пешеходным маршрутом длиной 3,1 километра. Вдоль него проложили беговую дорожку, обустроили места отдыха с лавочками, поставили новые фонари и туалеты, беседки и павильоны. Скоро здесь разместят вышки для наблюдения за птицами и белками.

По проекту также появились:

- 32 спортивные и 19 детских площадок для разных возрастов;

- площадка для выгула и дрессировки собак;

- 6,8 тысячи кустарников и более 186 тысяч квадратных метров газонов. Осенью высадят дополнительно свыше 350 деревьев.

В итоге на северо-западе Москвы создадут единое зеленое пространство общей площадью более 270 гектаров.

ЦИФРЫ

В 2022 году в столице благоустроят 3156 мест отдыха, это, в том числе семь больших городских парков, 58 улиц и общественных пространств в центре города, четыре участка вылетных магистралей. Сюда входят и площадки около транспортных узлов, парки, дворы и скверы в жилых районах. На сегодня уже привели в порядок 3079 территорий (98%). По 77 адресам благоустройство продолжается.