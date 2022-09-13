Новостройки реновации в Москве: Фасады «под старину», в крапинку и в стиле ар-деко

Реновация начинает менять привычные московские районы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Реновация начинает менять привычные московские районы. Вместо стандартных домов-«коробок» строятся красивые здания с необычным дизайном. Например, в центре на Бауманской улице появилась многоэтажка в черно-белых классических тонах и с арочными окнами в духе исторической застройки района, бывшей Немецкой слободы. Для будущих домов переселенцев в других округах Москомархитектура также выбирает индивидуальные проекты. Рассказываем, куда уже в ближайшие два - три года переедут жители сносимых хрущевок.

ПРОЗРАЧНЫЕ БАЛКОНЫ ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА

На востоке столицы в Косино-Ухтомском многоэтажку украсят клинкерной плиткой в стиле дореволюционных домов. С фасадами «под кирпич» будут два корпуса высотой 6 и 7 этажей, с общей подземной автостоянкой. На балконах и лоджиях панорамное остекление заполнят ближе к полу полупрозрачными панелями с затемнением. Для наружных блоков кондиционеров со стороны улицы сделают специальные площадки с металлическим ограждением, а также боковые ниши на остеклённых лоджиях.

Где: ул. Оренбургская, вл. 4.

Косино. Фото: archsovet.msk.ru

ГАРАЖ ПОД ДОМОМ

В Метрогородке 11-этажное жилое здание оформят в стиле модернизма. Настоящая геометрия! На фасадах - четкие пересечения вертикальных и горизонтальных линий, из которых складывается клетчатый узор. Эту графическую картинку дополняют окна квартир, спрятанные в заглублённые ниши. Стены облицуют керамогранитными плитами терракотовых тонов.

Весь первый этаж украсят витражным остеклением из алюминия. А на подземном уровне разместят автостоянку.

Где: Открытое шоссе, земельный участок 26/3.

Метрогородок. Фото: archsovet.msk.ru

СЛОВНО ПЛЕТЁНАЯ КОРЗИНА

Фасады жилого корпуса в Щукине на северо-западе столицы напомнят плетеную корзину. Ее выложат с помощью фактурной плитки «под кирпич» бежевого и серо-коричневого цвета. Подвесные ниши для кондиционеров выделят тёмными оттенками. На подземном уровне устроят паркинг для машин жильцов. Вокруг дома появится озелененная зона с игровыми площадками для детей, местами отдыха взрослых и для занятий спортом.

Где: ул. Авиационная, вл. 61, корп. 2.

Щукино. Фото: archsovet.msk.ru

ТОЧКА, ТОЧКА…

В Люблино на юго-востоке новую 13-этажку с подземной автостоянкой можно будет увидеть издалека. Ее кирпичные фасады с помощью пиленого кирпича красного и графитового оттенка «раскрасят» в крапинку.

Где: ул. Люблинская, вл. 111, стр. 3.

Люблино. Фото: stroi.mos.ru

КНИЖНАЯ ПОЛКА

На западе столицы в Можайском районе появится здание в стиле ар-деко из пяти секций разной высоты. Дизайн напомнит полку с книгами. Такой проект выбрали не случайно. Он отсылает к давнему названию улицы, на которой сейчас строятся квартиры для переселенцев реновации. До 60-х годов прошлого века здесь проходила Пушкинская улица.

Где: ул. Красных Зорь, владение 23/25.

Улица Красных зорь. Фото: archsovet.msk.ru

НА ЗАМЕТКУ

По стандартам реновации каждая квартира в новостройке полностью отделана «под ключ». В комнатах на полу - ламинат, на кухне и в санузлах - плитка. Есть электроплита, необходимая сантехника, счетчики воды и электричества, терморегуляторы на батареях. Везде - светильники, выключатели, розетки. На входе - металлическая дверь. Словом, при желании ремонт можно не делать. Заноси вещи и живи!

ЦИФРЫ

В реновации в столице участвуют 5 175 домов - около 350 тысяч квартир. В них живут порядка миллиона человек.

Сейчас идёт или уже завершилось переселение жителей 524 домов в 186 домов-новостроек. Всего переселяются 88,8 тысячи горожан. Из них в новые квартиры уже перебрались более 70 тысяч человек.

Для строительства жилья по программе подобрана 561 стартовая площадка на 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости.

При этом полностью готовы 204 новостройки. А проектируются и строятся ещё 405 домов.

«С начала этого года снесли 31 расселенное здание, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Лидерами среди районов по сносу стали поселение Михайлово-Ярцевское в Новой Москве – 13 зданий и Бабушкинский на северо-востоке столицы – девять домов. Начиная с 2024 года будем сносить по 200 - 300 домов ежегодно. Всего с момента старта реновации демонтированы 111 старых жилых домов».