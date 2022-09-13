Всё для комфортной жизни

Новоселов привлекают зеленые зоны и новые детские площадки. Фото: Информационный центр правительства Москвы

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ

- Когда узнали о переселении, соседи друг к другу бегали радостной новостью делиться. 40 с лишним лет я прожил на ул. Профсоюзной, 60. Да, там к метро ближе было, но я о той квартире в 33 квадрата ни дня не пожалел, здесь на 10 квадратов больше и как-то уютнее, - признается Юрий Балашов. - Даже мой кот Тимофей сразу оценил.

Дом на Обручева, 5, где живет Юрий Владимирович, заселили прошлым летом. Рядом стоят еще новостройки, где строители заканчивают наводить лоск. Скоро туда начнут въезжать жильцы. Сантехника есть, на кухне - раковина и электрическая плита, стены поклеены светлыми обоями, которые легко перекрасить в любой цвет, на потолках - датчики дыма, даже входная дверь добротная, из толстого металла.

- Делают все на совесть, потому что квартиры принимают сами жильцы, и пока они не скажут, что их все устраивает, комиссия акты о приемке не подписывает, - подчеркнул депутат Госдумы Владимир Ресин. - Я сейчас отошел от строительных дел, приехал сюда и просто потрясен: я помню, что здесь было еще лет 30 назад, когда только задумывался проект по бесплатному переселению людей в новое комфортное жилье.

ОПЕРЕЖАЯ СРОКИ

Галина Николаевна Евсеева уже 50 лет строит жилье в Москве в качестве управляющей ЗАО «Ремстройтрест»:

- Раньше мы переселяли людей из подвалов и с чердаков в пятиэтажки, а теперь - из пятиэтажек в высотки. Я сама живу в стартовом доме, с которого все начиналось 20 лет назад. Сама его построила, в нем и живу.

Год от года технологии строительства меняются, и качество жилья улучшается.

- То, что я здесь вижу, - это колоссальный рывок: качество домов не сопоставимо с тем, что было раньше, люди реально улучшают свои жилищные условия, - отметил Владимир Ресин. - И если строительство и дальше будет идти такими темпами, то лет за 10 программа будет реализована в полном объеме

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

Внимание к деталям

В новые дома едут не только жильцы окрестных пятиэтажек по программе реновации, но и обычные москвичи из других районов. Их привлекают зеленые зоны, добротно построенные дома, новые детские площадки, больницы, храмы, детсады и... школа 1514 - одна из лучших в столице. Плюс две станции Большой кольцевой линии в пешей доступности.

При переселении людей власти постарались предусмотреть все детали - даже помощь с переездом.

- И оформление документов, и переезд - все это нам самим быстро провернуть было бы сложно, - у Татьяны Черномор двое детей: дочке Лиде 8 лет, сыну Илье в октябре будет два года. Новую квартиру они уже обжили и полюбили: здесь у каждого есть свой угол - светлый и уютный. Это место уже стало для них настоящим домом.

КОНКРЕТНО

В Обручевском районе программа реновации идет с опережением графика: всего в течение первого этапа до 2024 года здесь должны расселить 10 жилых домов, жильцы семи из них уже въехали в новые квартиры.

- 1400 жителям (это 540 семей) предложены квартиры для переезда, из них 800 уже переехали, - сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй. - А всего в Юго-Западном административном округе Москвы в программу реновации включено 520 домов, где живет более ста тысяч жителей. До 2028 года в общей сложности планируем расселить 17 жилых домов.