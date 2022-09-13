Из здания вывели около 700 человек, после сработки дымоуловителей сигнализации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 12 сентября эвакуировали постояльцев и персонал Azimut Moscow Olympic Hotel — гостиницу рядом со спорткомплексом «Олимпийский». Из здания вывели около 700 человек, после сработки дымоуловителей сигнализации.

— Вызов диспетчеру поступил от сотрудников гостиничного комплекса по адресу Олимпийский проспекте, 18/1. Работники эвакуировали проживающих. Очаг возгорания оказался в номере на шестом этаже. Площадь возгорания 0,2 «квадрата» — потушили, — сообщил kp.ru источник в экстренных службах.

Как стало известно kp.ru, горели личные вещи и мебель. Предварительная причина — неосторожное отношение с огнем.

Это гостиницу построили 32 года назад. Сначала ей управляли европейцы — авиаперевозчик «Люфганза», а затем «Мэриот». В 2013 здание выкупила российская сеть «Азимут». У отеля четыре звезды и большой номерной фонд около полутысячи комнат. Тут же расположена штаб-квартира сети.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-служба AZIMUT Hotels корреспонденту kp.ru сообщили:

— В 10:15 в одном из номеров «AZIMUT Сити Отеля Олимпик Москва» произошло произвольное самовозгорание проводки. Система противопожарной безопасности отработала штатно, возгорание было быстро локализовано. Безопасность гостей и персонала — приоритет AZIMUT, поэтому в рамках исполнения противопожарных регламентов постояльцы и работники отеля были оперативно эвакуированы из здания на места сбора в координации с городскими службами экстренного реагирования. Угрозы для гостей и отеля не возникло. После ликвидации последствий возгорания отель вернулся в нормальный режим работы.