До конца года на Большой кольцевой линии метро построят и реконструируют 9 станций

Поезда с пассажирами поедут по новому маршруту в 2023-м Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро вышла на финишную прямую. Напомним, сейчас на кольце строятся последние семь станций - «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Одновременно реконструируются еще две - «Каширская» и «Варшавская», которые войдут в маршрут БКЛ.

«Строительно-монтажные работы поручено завершить на семи станциях, еще две станции в реконструкции, - сказал сегодня, 13 сентября, журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Итого - девять станций до конца года».

Везде строители занимаются отделкой вестибюлей и платформ, монтируют необходимое оборудование, готовятся к пусконаладке.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки полного запуска Большой кольцевой линии - первое полугодие 2023 года. Ежедневно по новому маршруту будут проезжать более миллиона человек. Всего на БКЛ длиной более 70 километров разместится 31 станция. Из них 22 уже работают.