«Вы создаете настроение нашего города»: Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2022 года в области литературы и искусства

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области литературы и искусства. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы.

6 номинаций, 10 премий, 20 мастеров своего дела…

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сегодня премии города Москвы 2022 года в области литературы и искусства. Ежегодно в столице специальная комиссия определяет обладателей 12 премий по 1 млн рублей в номинациях «Дизайн», «Изобразительное искусство», «Искусствоведение», «Киноискусство», «Литература», «Музыкальное искусство», «Произведения для детей и юношества», «Просветительская деятельность», «Театральное искусство», «Хореография», «Цирковое и эстрадное искусство».

За все время этой премией были награждены 780 человек. В этом списке настоящие жемчужины российской и советской культуры - Алексей Баталов, Олег Борисов, Галина Волчек, Марк Захаров, Владимир Зельдин, Микаэл Таривердиев.

В этом году среди победителей - актриса Ольга Прокофьева, актер и режиссер Даниил Спиваковский, заместитель гендиректора театра «Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц, скульптор Владимир Соскиев и многие другие.

- Вы прекрасно создаете ту духовность, то настроение, ту изюминку нашего города, за что москвичи любят и вас, и город, - обратился к победителям Сергей Собянин, поблагодарив за труд.

КОНКРЕТНО

Полный список награжденных

«Изобразительное искусство»

- Владимир Соскиев, член Московского союза художников, скульптор.

«Искусствоведение»

- Мария Хализева, старший научный сотрудник сектора театра Государственного института искусствознания.

«Музыкальное искусство»

- Елена Дудко (Зайцева), артист-вокалист (солист) Московского государственного академического театра оперетты.

«Просветительская деятельность»

- Сергей Немцев, замдиректора по организационно-административной и инженерной работе Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Татьяна Панферова, президент ООО «Грата Продакшн», Елена Сереброва, директор Государственного музея обороны Москвы, Екатерина Тевелева, гендиректор ООО «Грата Продакшн», Алексей Цапалин, финансовый директор ООО «Медиа Группа Зэппелин» - за создание экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» в Музее Победы.

- Эдуард Мусаханянц, заместитель генерального директора - художественного руководителя по художественно-организационной работе Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана.

«Театральное искусство»

- Ольга Прокофьева, артист драмы, ведущий мастер сцены Московского академического театра имени Владимира Маяковского,

- артисты драмы и ведущие мастера сцены Московского театра на Таганке Дарья Николаева, Татьяна Сидоренко, Юрий Смирнов, Галина Трифонова, Василий Уриевский,

- Даниил Спиваковский, режиссер продюсерской компании «М-АРТ».

«Цирковое и эстрадное искусство»

- артисты-эквилибристы Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Жанна Чижова, Людмила Чижова, Роман Чижов,

- Олег Аккуратов, артист оркестра высшей категории, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.