Выбил секцию со стеклом, чтобы спасти девушку: очевидцы рассказали о чудесном спасении в Чертаново

Из-за пожара на седьмом этаже на ул.Красного Маяка пострадали люди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столбы черного дыма, языки пламени – пожар в многоэтажке на ул.Красного Маяка, 2 наделал сегодня много шуму.

В доме 14 этажей, днем огонь охватил квартиры прямо посередине дома – на седьмом.

- К нам сообщение поступило в 16.19, на адрес незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, - говорят в ГУ МЧС России по г.Москве.

К их приезду огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. По сообщениям очевидцев, пожарные долго не могли подъехать к дому вплотную, потому что вокруг, куда не глянь, были припаркованы машины.

Чем бы все это закончилось – большой вопрос. Если бы не обычный рабочий Ойбек. Как он сам признается, просто шел мимо, увидел, услышал крики, сориентировался, поднялся на нужный этаж на лифте…

Дальнейшее, затаив дыхание, с земли снимали на видео соседи и случайные прохожие.

- На балконе стояла девушка, судя по всему, он уже задыхалась. Дотянуться до нее с общего балкона было невозможно, паренька пустили к себе соседи с другой стороны от горящей квартиры. Он пытался дотянуться до девушки оттуда, но ничего не выходило. Тогда он просто выбил целую секцию вместе со стеклом и перетащил девушку «к себе» на балкон, - рассказал корреспонденту kp.ru Иван Б., стоявший в тот момент внизу.

Герой получил безмерную славу, рассказал, что работает обычным светофорщиком, людей спасает впервые, получил в итоге травму: когда разбивал стекло, порезал руку.

А вот спасенную девушку соседи называют чуть не виновницей пожара, но в МЧС предупреждают: утверждать такое рановато, пусть сначала эксперты установят, как, где и с чего началось возгорание.

К пяти часам вечера пожар потушили, МЧС сообщили о шести спасенных, одному из них потребовалась помощь медиков. Наградят ли 24-летнего Ойбека за героизм, пока не известно.