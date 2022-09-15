Раскрыто убийство «из-за собаки без поводка»: охранник нанял киллера для жены

Сотрудники Следственного комитета раскрыли загадочное убийство, которое произошло 5 сентября в Новой Москве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета раскрыли загадочное убийство, которое произошло 5 сентября в Новой Москве. 49-летнюю Татьяну Першуткину нашли у деревни Троица с огнестрельным ранением в голову. Скончалась на месте. Ее муж Юрий Новиков (ему 52) рассказал, что в тот вечер они вышли погулять с собакой - большой немецкой овчаркой. Якобы мимо шел некий мужчина, который поднял скандал из-за того, что собака бегает без поводка и намордника. Татьяна за питомца вступилась. Начали спорить. Якобы Юрий повел пса на участок и вдруг услышал выстрел. Когда вернулся на место (оставив собаку дома), жена была уже мертва.

Рассказ Новикова сразу показался подозрительным и нелогичным. Получается, жена ругается с каким-то посторонним мужиком (Юрий заявлял, что даже лица его не запомнил, темно было), а он спешно уводит собаку? И не спускает ее, когда слышит выстрел? При том, что сам Новиков - бывший сотрудник МВД, бывавший в горячих точках, а ныне сотрудник ЧОП...

Новикова задерживали, допрашивали, вывозили на место, чтоб показал, как дело было, он двое суток провел в изоляторе. Но в итоге мужчину отпустили - улик против него не было.

Однако спустя неделю ситуация получила стремительное развитие.

- В ходе слаженной и грамотно спланированной работы следователей, а также криминалистов столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками Московского и окружного уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установлены лица, причастные к совершению преступления, одним из которых является 52-летний супруг погибшей, - сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах, второй задержанный - знакомый Новикова.

- По имеющимся данным, именно этот мужчина стал непосредственным убийцей Татьяны Першуткиной, - говорит наш собеседник. - Новиков попросил его помочь с устранением жены, ему нужен был некий третий человек, чтобы создать самому себе алиби и не оставить на себе улик и следов (в том числе пороховых газов, которые остаются на стрелявшем человеке, - Авт.). В женщину стреляли из пистолета. Но оружие пока не найдено.

В следствии считают, что Новиков решился на убийство жены, чтобы завладеть ее имуществом.

- Свидетели говорят, что мужчина и женщина расписались лишь несколько лет назад, но в последнее время отношения между ними не были безоблачными. Заходили разговоры о возможном разводе, - продолжает источник.

По нашей информации, Першуткиной принадлежал небольшой загородный дом и квартира в Москве.

KP.RU следит за развитием событий.