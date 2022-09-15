Фармкластер, станция МЦД-3 и обновленный «Ведогонь-театр»: Что ещё изменится в Зеленограде

В разных районах столичного округа продолжаются начатые крупные проекты Фото: Shutterstock

Мэр Сергей Собянин сегодня посетил Зеленоград и осмотрел сразу несколько площадок. Среди них - недавно отремонтированный «Ведогонь-театр».

«Уникальный, конечно, для Зеленограда, единственный профессиональный театр, который, по сути дела, создан заново после перерыва, - сказал сегодня, 15 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра обновленного здания. - То, что театральная группа здесь, театральный коллектив замечательный сложился уже за многие годы - это факт. Но то, что вы приобрели такой современный дом, современный театр, оснащенный всем необходимым оборудованием, техникой, технологией театральной, залами, - теперь это вот полноценный театр Зеленограда».

Мэр поздравил артистов с новосельем и первым после проведенного капремонта успешным сезоном.

Сегодня же в Зеленограде Сергей Собянин проверил, как идёт реконструкция станции «Крюково» - будущей конечной остановки на МЦД-3. Ее планируют доделать в будущем году.

«В Зеленограде строится, по сути дела, новый вокзальный комплекс с новыми платформами, конкорсами, лифтами, эскалаторами, по тому стандарту, по которому сегодня строятся все основные транспортно-пересадочные узлы в Москве, - сказал мэр. - Это делается, конечно, в первую очередь, для удобства пассажиров, но технологически - под запуск МЦД-3, то есть наземного метро, которое придет в Зеленоград».

Мэр отметил, что поезда по новому маршруту станут ходить чаще: в час пик - в 1,5 раза, в обычное время - в четыре раза.

«И стоимость билетов уменьшится более чем в два раза, - уточнил Собянин. - Совершенно другие возможности появятся для пересадки в метро. МЦД-3 свяжет Ленинградское и Казанское направления с другой стороны Москвы, так что появится еще новый совершенно маршрут. Все это интегрирует Зеленоград уже достаточно плотно в транспортную сеть Москвы».

По его словам, здесь также готовится площадка под будущие высокоскоростные магистрали на Санкт-Петербург.

«Это для того, чтобы когда построим МЦД, у нас еще остался задел под будущие проекты, - пояснил мэр. - Когда будет принято решение, будем готовы его интегрировать».

В 2023 году в Зеленограде в полную силу заработает фармацевтический кластер на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

«Здесь, в «Алабушево», строится новый современный фармацевтический кластер мирового уровня, с высокой мощностью, производительностью, инновациями, - сказал Собянин. - Часть заводов уже работает, и в следующем году все три завода площадью около 100 тысяч квадратных метров будут работать почти в полном объеме».

При этом рядом построят еще более 200 тысяч «квадратов» технологичных заводов в области микроэлектроники, медицинской промышленности, безопасности. Благодаря проекту в столице появятся тысячи новых современных рабочих мест.

В округе продолжается и программа реновации. До конца этого года переселенцы начнут отмечать новоселье в построенной многоэтажке на Георгиевском проспекте в районе Крюково. В ней 240 квартир, везде - готовая улучшенная отделка.

«В ноябре будем уже официально выдавать смотровые ордера, - заявил мэр. - Дом сдан. Думаю, в сентябре-октябре все документы будут оформлены, и можно будет выбирать квартиры».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Во время капремонта здание «Ведогонь-театр» в Зеленограде изменилось так:

- смонтировали новый светодиодный мультимедийный фасад;

- обновили кровлю;

- усилили перекрытия;

- реконструировали большой зал, переделав его из кинозала в театр - с устройством новой сцены;

- в большом зале разместили 307 мест, новые кресла, уложили планшет сцены с поворотным кругом, подключили световое, звуковое и видеооборудование последнего поколения, светодиодный механизированный экран;

- для новой сцены установили современный пульт помощника режиссера. Теперь проведение спектакля контролировать стало проще - от запуска фонограмм звонков к началу представления и открытия занавеса до связи с техническими службами и гримерками для вызова актеров на сцену;

- около сцены обустроили шесть гримерных комнат;

- обновили малый зал, где для зрителей выделено 93 места;

- поставили новые системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения;

- отремонтировали фойе, гардеробные, кафе, создано комфортное пространство для зрителей. Современная система технологического телевидения позволяет записывать и транслировать спектакли.

Первый театральный сезон в обновленном здании «Ведогонь-театр» был открыт в октябре 2021 года премьерой спектакля по пьесе Александра Островского «Правда - хорошо, а счастье лучше» в постановке Павла Курочкина.