«Рак боится смелых! Убедись, что ты здоров!»: сотрудники «ЕвроХима» в Волгоградской области прошли бесплатную диагностику онкологических заболеваний

Социально ответственный бизнес беспокоится о здоровье своего персонала. Так, в городе Котельниково Волгоградской области прошла акцию «Рак боится смелых! Убедись, что ты здоров!». Участие в акции было добровольным и бесплатным для всех сотрудников предприятия компании «ЕвроХим».

Организаторами события выступили «ЕвроХим-ВолгаКалий», АНО «Национальные приоритеты», Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Блохина Минздрава России. Акция прошла в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Национального проекта «Здравоохранение» при содействии Фонда президентских грантов

«Мы всегда обращаем внимание на важность проведения подобных акций среди сотрудников предприятий, – отметила заместитель генерального директора по партнерским проектам АНО «Национальные приоритеты» Маргарита Середа. - Приятно, что количество кампаний, в которых важна забота о здоровье растет – их вклад в реализацию задач нацпроекта «Здравоохранение» сложно переоценить. Надеюсь, опыт проведения онкоскринингов среди работников будет охватывать все больше предприятий по всей стране. Это поможет обнаружить заболевание на ранней стадии и приступить к своевременному эффективному лечению».

Мероприятие прошло в несколько этапов. Чтобы избежать очередей и сделать прохождение обследования комфортным, организаторы составили график приема. Желающие пройти исследование приходили в назначенное время и получали подробную индивидуальную консультацию специалистов.

«Ежегодно в Онкоцентр имени Блохина обращается более 200 тысяч человек! К сожалению, большинство - пациенты с поздними стадиями рака, - подчеркнула заместитель директора по развитию Центра онкологии им. Н. Блохина Татьяна Касьянова. У современных онкологов огромный арсенал средств, врачи и ученые научились продлевать жизнь и таким пациентам, порой - существенно. Но чем раньше мы обнаружили рак, тем выше шансы забыть о нем навсегда. Поэтому мы призываем - будьте смелей, не бойтесь обнаружить онкологическое заболевание! Рак - это диагноз, а не приговор. И чем раньше он будет поставлен, тем выше шансы на излечение».

Рак боится смелых! Убедись, что ты здоров! Фото: Владимир Агеев

Общие вопросы онкопрофилактики врачи и сотрудники предприятия обсудили на интерактивной лекции. Во время теоретического блока медики развенчали распространенные мифы об онкологии, особенно о непобедимости рака. Ведь, вопреки расхожему мнению, если выявить новообразование на первой-второй стадии, то вылечить его можно примерно в 95% случаев. Именно поэтому жизненно важно внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить диспансеризацию.

В практической части лекции её участники при помощи анатомических макетов научились основным методам самодиагностики, прошли тестирование на предрасположенность к онкологическим заболеваниям и задали вопросы специалистам-онкологам.

«В этом году волонтеры-медики совместно с партнерами в 24 регионах России запустили Всероссийский проект по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых!». В Волгоградской области на предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» выехали специалисты Центра онкологии им. Н. Блохина. Это уже 15 выезд в рамках проекта. На сегодня уже 1700 человек приняли участие в акции, скрининги прошли 1833 человека. Мы рассчитываем привлечь больше внимания людей к вопросам онкологии, ведь чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов его победить», — резюмировала председатель движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.