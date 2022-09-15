Театральный баттл: Олеся Железняк с Игорем Бочкиным против Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой

«У многих - состояние растерянности», - объяснился за коллег худрук Театра Наций Евгений Миронов. На сборе труппы и у него вид был растерянный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти все московские театры открыли сезоны, но с премьерами пока не густо. Планы вроде бы есть, но не то, чтобы невнятные, просто большинство событий отложены на «после нового года». Многие оказались в экстремальной ситуации, намеченные в прошлом году премьеры пришлось отложить по разным причинам: после начала СВО сбежали актеры, уехали режиссеры, есть сложности с правами на пьесы современных (зарубежных) авторов.

«У многих - состояние растерянности», - объяснился за коллег худрук Театра Наций Евгений Миронов. На сборе труппы и у него вид был растерянный.

Если в прежние годы релизы премьер были расписаны на год вперед, то сегодня: «название и дата выхода будут объявлены дополнительно», «о договорённостях с режиссером N расскажем позже», «начнется большая работа по пьесе Островского»… Когда, кем и какой пьесе – сплошные вопросы. Куда вести за собой не только труппу, но и зрителей, худруки не очень-то понимают. А надо бы. Как написал Телеграм-канал «Закулиска», чтобы было понятно, куда и зачем зритель понесет свои денежки.

Тем не менее театры работают и обещают порадовать нас премьерами.

МАЛЫЙ ВЕРЕН ОСТРОВСКОМУ

Новый сезон в Малом театре объявлен годом Островского (по случаю 200-летия). В репертуаре появятся сразу три спектакля по пьесам великого драматурга, чей памятник стоит перед входом в театр: «На бойком месте», «Горячее сердце» и «Гроза».

Из духоподъемных премьер: «Женитьба Фигаро» (режиссер Владимир Драгунов) и музыкальный спектакль «Свадьба Кречинского» в постановке Алексея Франдетти, который с нового сезона – главный режиссер театра «Ленком».

В «ЛЕНКОМЕ» - ХИП-ХОП

В «Ленкоме» вышел «Последний поезд» в постановке режиссера Антона Яковлева. В главных ролях: Олеся Железняк, Анна Якунина, Виктор Раков, Анна Большова, Алла Юганова… Этот спектакль должны были выпустить еще в прошлом сезоне с другим режиссером (он уехал из страны) и другими актерами. Премьера получилась хоть и пролонгированная, но все же премьера, которой «Ленком» открыл новый сезон (в отличие от большинства других).

Следующая премьера - 3 октября: режиссер Роман Самгин ставит пьесу Алексея Арбузова «Старомодная комедия» с Олесей Железняк и Игорем Бочкиным.

В планах: «Бег» по Булгакову в постановке Александра Лазарева; хип-хоп опера «Маяковский» в постановке Франдетти.

В РАМТе - РОК-БАЛЛАДА

На Большой сцене Российского Молодежного театра выходит рок-баллада «Остров сокровищ» в постановке режиссера Александра Корученкова (премьера 15 и 16 сентября).

Художественный руководитель РАМТа режиссер Алексей Бородин продолжит работу над спектаклем «Леопольдштадт» по пьесе британского драматурга сэра Тома Стоппарда. Сюжет - история жизни нескольких поколений еврейской семьи. Действие происходит в Австрии в конце XIX века – первой половине ХХ века.

Алексей Золотовицкий (сын актера Игоря Золотовицкого) начнет репетировать спектакль по роману-бестселлеру Марины Степновой «Женщины Лазаря».

Ожидаются: спектакль-вербатим «Квартира» в постановке Марины Брусникиной, режиссерские лаборатории и спектакли для самых маленьких зрителей (6+)…

«МАДАМ БАВАРИ» С АЛЕКСАНДРОМ СЕМЧЕВЫМ

В Театре Наций на днях выйдет первая премьера сезона (24 и 25 сентября) спектакль Марата Гацалова «Саша, привет!» по роману-антиутопии Дмитрия Данилова. В главных ролях - Игорь Гордин и Наталия Вдовина.

В ноябре режиссер Данил Чащин представит спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф». В ролях: Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Александр Новин, Мария Смольникова.

Что еще из интересного? На Основной сцене - абсурдистская трагикомедия Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в постановке Юрия Бутусова (в мае 2023) с Дмитрием Лысенковым в главной роли.

«Мадам Бовари» с Александром Семчевым и Александрой Ревенко в постановке Андрея Прикотенко (июнь 2023).

На Малой сцене в марте должен выйдет спектакль по повести Юрия Трифонова «Предварительные итоги» (режиссер Светлана Землякова).

В СТИ - «РЕВИЗОР»

Студия Театрального Искусства (СТИ) уже не филиал МХТ им.Чехова, а снова самостоятельная единица. Сергей Женовач репетирует «Ревизора». Премьерные показы - 28-30 октября. Следующая премьера только в мае 2023 года. Это будет спектакль по роману Бориса Житкова «Виктор Вавич» о событиях 1905 года.

В «Сатириконе» запланировано два новых спектакля. Это «Сон в летнюю ночь» в постановке режиссера Нади Кубайлат. Премьера - в феврале. Комедию Карло Гольдони «Четыре тирана», более известную под названием «Самодуры», поставит худрук Константин Райкин.

На сцене Эфросовского зала «Et Cetera» уже состоялась первая премьера сезона - комедия «Три плюс кот» в постановке Кирилла Лоскутова. Он же исполняет одну из ролей. Вместе с ним на сцене - Амаду Мамадаков, Елизавета Рыжих и Анастасия Белуга.

В декабре Марина Брусникина выпустит спектакль по пьесе Островского. «Мандат» Николая Эрдмана выйдет в постановке Владимира Панкова (тоже декабрь). В афише появится спектакль по повести Юрия Трифонова «Долгое прощание».

В ТЕАТРЕ ПУШКИНА - БУЛГАКОВ

Возвращается на Большую сцену скандальная пьеса Михаила Булгакова «Багровый остров». Премьера пройдет на Основной сцене – 12 и 13 октября.

Эта пьеса была написана Михаилом Афанасьевичем специально для Камерного театра (теперь это Театр Пушкина) и поставлена в 1928 году. Через несколько месяцев спектакль закрыли.

Режиссёр нового «Багрового острова» - артист театра Фёдор Левин. Художественный руководитель постановки - Евгений Писарев. Главную роль сыграет Александр Матросов.

Худрук театра Евгений Писарев «долго метался», но в итоге тоже остановился на Булгакове - на пьесе «Зойкина квартира». Премьера спектакля намечена на середину апреля. Главную роль исполнит Александра Урсуляк.

К 200-летию Островского режиссер Данил Чащин представит комедию «Красавец мужчина» (премьера в декабре). В спектакле заняты: Андрей Заводюк, Вера Воронкова, Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Анастасия Лебедева...

ТЕАТР ВАХТАНГОВА И «ТАБАКЕРКА» ВЗЯЛИСЬ ЗА «АМАДЕЯ»

В Театре Вахтангова главные события начнутся после нового года. На Основной сцене в январе – премьера «Идиота» в постановке режиссера Юрия Бутусова.

В марте Анатолий Шульев выпустит спектакль «Амадей» по пьесе Питера Шеффера. В главных ролях – Виктор Добронравов и Алексей Гуськов. На май в Вахтанговском театре запланирована премьера по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» с Нонной Гришаевой и Григорием Антипенко.

В феврале Сергей Яшин выпустит «Королеву мать» - с Людмилой Максаковой. Режиссер Наталья Ковалева поставит пьесу Мережковского «Павел I». Заглавную роль сыграет Александр Олешко.

В этом сезоне в афише театра появится 12 новых названий, включая спектакль «8 ½» по сценарию Федерико Феллини…

Свой «Амадей» появится и на афише Театра Олега Табакова. Владимир Машков вместе с главным художником театра Александром Рукавишниковым тоже приступил к этой работе. Такое бывает: то несколько «Чаек» вылетит за сезон, то все дружно навалятся на «Дядю Ваню».

У ГАЗАРОВА - "ВЕСТАЛКИ"

На «Чердаке Сатиры» уже вышла первая премьера - драма «Этот ребенок» в постановке Никиты Кобелева. На основной сцене Театра сатиры 20 и 21 октября выходит спектакль «Невольницы» по Островскому в постановке режиссера Михаила Макеева.

Будет еще гоголевская «Женитьба» в трактовке Филиппа Гуревича. На «Прогресс Сцене Армена Джигарханяна» - спектакль «Крупа и Фантик» об истории взаимоотношений Надежды Крупской и Фанни Каплан. Режиссер Роман Габриа обещает, что будет смешно, но не пошло.

Худрук Театра сатиры, объединенного с «Прогресс-сценой», Сергей Газаров выпустит к 23 февраля спектакль «Весталка» по пьесе Николая Коляды, написанной специально для "Сатиры". И в конце сезона - спектакль «Собачье сердце».

В МХТ - ПЕЛЕВИН И «ВИННИ-ПУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

В конце сентября на Малой сцене Художественного театра выходит спектакль «Омон Ра» (по роману Виктора Пелевина) в постановке Михаила Рахлина. На 1 октября запланирована премьера трагикомедии «Новая оптимистическая трагедия» в постановке Константина Богомолов. Что это будет, пока трудно сказать. Худрук театра Константин Хабенский настаивает, "чтобы было без глума», иронизировать, ёрничать на темы, связанные с с гибелью людей, сегодня неуместно. Прислушается (или нет) к его словам Константин Богомолов, скоро увидим. На март запланирован «Дядя Ваня» в постановке Дениса Азарова.

В МХТ - много чего интересного (дай Бог, все осуществится): спектакль в постановке легендарного Анатолия Васильева, «Романс о влюбленных» в хореографии Аллы Сигаловой, Гришковец с «Винни-Пуховскими чтениями». Никита Кобелев поставит «Старомодную комедию» по пьесе Алексея Арбузова с Дмитрием Назаровым и Ольгой Васильевой.

Если говорить о тенденциях сезона, то много актерских дебютов в качестве режиссеров-постановщиков. Видимо, с профессиональными режиссерами совсем беда.

Сплошные режиссерские лаборатории, из которых то ли родится полноценный спектакль, то ли нет.

Место популярного в прошлом сезоне Александра Молочникова (из-за критики спецоперации прокат его спектаклей приостановлен) занял Юрий Муравицкий. Он в этом сезоне везде и на Таганке, и в МХТ, и в Ленкоме…

Из хорошего: будет две постановки по пьесам британского драматурга сэра Тома Стоппарда, который (молодец!) не отказался от сотрудничества с российскими театрами. Вахтанговцы получили права от итальянцев на постановку спектакля «8 ½» по сценарию Федерико Феллини… И это радует: международное сотрудничество на культурном фронте все же продолжается.

Есть несколько неожиданных дублей. Как я уже сказала, и в Театре им.Вахтангова и в «Табакерке» выйдет «Амадей» - пьеса Питера Шеффера, которая редко ставится.

Появится две «Старомодные комедии» - в «Ленкоме» (с Бочкиным и Железняк) и в МХТ (с Назаровым и Васильевой) .