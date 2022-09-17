Невинномысск отметил День города и 60-летие «Невинномысского Азота» компании «ЕвроХим»

Жителей Невинномысска с Днём города и Днём ЕвроХима поздравил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Фото - Лидия Николаева

В торжестве принял участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На весь субботний день город превратился в большую праздничную площадку.

Торжественное открытие праздничных мероприятий состоялось утром на площади перед администрацией города. Здесь сотрудникам «Невинномысского Азота» губернатор Ставрополья в торжественной обстановке вручил краевые и городские награды.

Утром же в разных частях города стартовали спортивные состязания. Высокое внимание горожан привлёк турнир по детскому тэг-регби, развитие которого в Невинномысске с 2019 года поддерживает «ЕвроХим». На льду Ледового дворца, построенного в городе в 2013 году благодаря частно-государственному партнёрству правительства Ставрополья, Минспорта России, администрации Невинномысска и компании «ЕвроХим», прошли соревнования по хоккею среди любительских команд.

Победителями детского турнира по регби в честь Дня ЕвроХима стала команда «Гром» школы #20 города Невинномысск. Фото - Лидия Николаева

В экстремальном забеге «Невинномысская миля» свои силы и выносливость проверяли дети, подростки и взрослые – для каждого возраста были подготовлены отдельные трассы. А в недавно отремонтированном при поддержке «ЕвроХима» спортивном комплексе «Олимп» прошли соревнования по волейболу, организованные профсоюзом «Невинномысского Азота».

В экстремальном забеге «Невинномысская миля» свои силы и выносливость проверяли дети, подростки и взрослые – для каждого возраста были подготовлены отдельные трассы. А в недавно отремонтированном при поддержке «ЕвроХима» спортивном комплексе «Олимп» прошли соревнования по волейболу, организованные профсоюзом «Невинномысского Азота».

Главной же точкой притяжения стали площадь 50 лет Октября перед ДК химиков и примыкающей к ней Бульвар Мира. Здесь для маленьких невинномысцев была организована интерактивная программа «Детство в городе профи», в рамках которой все желающие смогли принять участие в квесте и мастер-классах, а на Бульваре Мира в это время работал целый калейдоскоп тематических площадок «Арт-Профи», на которых творческие коллективы Невинномысска демонстрировали гостям свои таланты.

Насыщенный праздничными мероприятиями день завершила вечерняя концертная программа. На площади перед Дворцом культуры химиков выступили городские творческие коллективы и группа «Винтаж». Завершил вечер яркий праздничный фейерверк.