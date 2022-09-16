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Происшествия16 сентября 2022 19:13

В Москве подросток снимал на видео, как мучил и убивал котиков

Двух животных удалось спасти, мальчик задержан
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Мучителем котов займется следственный комитет.

Мучителем котов займется следственный комитет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Будем ходить с окна", - говорит на видео подросток с размалеванным лицом и выбрасывает кота с балкона. Животное отчаянно цепляется, но не в силах одолеть человека. Паренек одет в женское белье, поверх него - шуба. Голосок намеренно меняет под приторно-сладкий, девчачий.

Видео пыток и расправы над животными он выложил в соцсети. Они попались на глаза общественникам, потом - депутату Госдумы Владимиру Бурматову, поднялась волна народного гнева, парламентарий обратил на юного живодера внимание силовиков...

И вот его адрес уже установлен, на место выехали столичные полицейские. Сейчас у него дома работает целая следственно-оперативная группа.

- Мальчишке нет 18, вероятно, дело передадут в Следственный комитет, - рассказал корреспонденту kp.ru собственный источник в правоохранительных органах. - Часть животных удалось спасти, ими уже занимаются волонтеры и ветеринары..

- Котов спасли двух, - говорят волонтеры. - Им нужно узи и комплексное обследование, чтобы понять, насколько сильно они пострадали.

По словам Владимира Бурматова, мальчика задержали увезли - видимо, на допрос. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ