Что котенок, что ребенок: столичные спасатели дважды за сутки выручали непосед

Фото предоставлено ОПСО "СпасРезерв"

9-летний Максим из Кунцево и молодая кошечка Машка из Нагатино-Садовников попали в сводки ЧП и происшествий в одни сутки. Вечером 15 сентября спасатели вызволяли из западни Максима, а в пять часов утра 16-го сентября - Машку. Оба вели себя смирно, понимая, что попали я беду, потому что шалость не удалась.

Максим, к примеру, воспользовался тем, что мама укладывала спать младшего брата, и залез всем телом между спинкой и сиденьем стула. Весело было ровно до тех пор, пока он не понял, что застрял.

Машка залезла под ванну, причем место выбрала самое укромное и узкое - чтоб понадежнее и потеснее. Однако кошка "перестаралась": лапы безнадежно застряли между трубой и стеной, вывернуться оттуда никак не удавалось. Тут Машка испугалась и "позвала" на помощь хозяев.

Мама Максима и хозяева Машки сами страдальцев из западни вытащить не смогли, так что пришлось звонить на 112.

- Максим, конечно, испугался, но виду старался не подавать, рассказали корреспонденту KP.RU в ОПСО "СпасРезерв", сотрудники которого выезжали на оба вызова. - Пластиковую спинку стула мы быстро распилили болгарской. Стул, конечно, теперь придется выбросить, но тут главное - что ребенок в порядке.

С Машкой все было сложнее: кошка застряла в таком месте, что добраться до нее было проблематично.

- Хотя время было - пять утра, жители коммуналки, откуда поступил вызов, не спали, согласны были на демонтаж ванной и любые шумные работы - все, что угодно, для спасения кошки, - говорят в "СпасРезерве". - Сама Машка, видимо, положение свое осознавала, к нам отнеслась с пиететом и уважением, когти спрятала и не кусалась.

Подбирались к узнице с двух сторон: в туалете вынули из стены два кирпича, чтобы через это отверстие освободить лапки, а потом подлезали под ванну, чтобы извлечь оттуда страдалицу.

Обе операции прошли успешно, Максим думает теперь о своем поведении, а Машка... вероятно подыскивает другое безопасное местечко. На сей раз чуть менее травмоопасное.