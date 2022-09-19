Наконец-то дома

Торжественное открытие состоялось 17 сентября Фото: Александра БУДАЕВА

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

- Мне было шесть лет, когда я пришел сюда заниматься хоккеем. Тогда тут все было совсем иначе, - Павел Канаев с интересом заглянул в ледовый центр «Созвездие», где когда-то начинал свою карьеру. Сейчас ему 19, и он играет в молодежной хоккейной лиге на позиции основного вратаря команды «Спартак». А много лет назад в именно в стенах этого здания он учился стоять на коньках, играть в команде и стойко выдерживать любые удары.

Капремонта в этом здании не было много лет. В июне прошлого года его закрыли на реконструкцию. Торжественное открытие состоялось 17 сентября.

- За это время здесь оборудовали четыре современных раздевалки, они стали просторнее, чем раньше, появились балконы для зрителей по 70 метров. Плюс - бросковая зона, пространство для разминки, тренажеры, - раньше для всего этого не было места. При ремонте немного сдвинули хоккейную коробку и саму плиту под ней, конструктивно все поменялось. Улучшилось качество льда, это уже заметили ребята, которые приступили к тренировкам, - отметил гендиректор ГБУ «Московская академии хоккея» Михаил Черковский.

«ЧУЖОЙ» ЛЕД

Окончания ремонта все ждали с нетерпением. Ведь все это время воспитанникам местной спортивной школы приходилось тренироваться на других спортивных площадках и подстраиваться под их расписание. Постоянного места для занятий не было – лишь «чужой» лед.

- Мотались то туда, то сюда, детям приходилось ездить в Бирюлево в «Пингвины», в Чертаново в «Красный маяк», в «Арктику» в Ново-Переделкино. Конечно, пришлось нелегко, - рассказали корреспонденту kp.ru родители. - Вот уже две недели тренировки тут проходят. Дети рад тому, как все внутри сделано. А мы думаем: наконец-то, мы дома!

На обновленном катке прошел первый матч в рамках Открытого первенства Москвы по хоккею Фото: Александра БУДАЕВА

ВОСПИТАНИЕ СПОРТОМ

17 сентября на обновленном катке прошел первый матч в рамках Открытого первенства Москвы по хоккею. На льду встретились команды «Созвездие» и «Академия Петрова».

- Соперник серьезный, но тем полезнее для нас: для ребят это стимул показать себя с самой лучшей стороны, - считает главный тренер команды «Созвездие» 2010 года Владимир Бакланов. - У нас в центре дети занимаются с пяти лет и до 15-16 лет, время от времени ребята уходят в более сильные команды. Но это не беда: наша задача - не только привить им любовь к спорту или научить играть в хоккей, но и научить их чему-то хорошему. Ребята из моей команды уже отличаются от сверстников, они знают, что такое хорошо и что такое плохо.

КОНКРЕТНО

В программу реконструкции спортивных объектов департамента спорта Москвы в 2022-2023 попали:

- Ледовый центр «Созвездие» (ул.Голубинская, 28к3) – открылся 17 сентября

- Спортивная школа «Снежные барсы» (ул.Николай Старостина,8) – откроется 1 ноября

- Ледовый центр «Русь» (ул.Воронежская,13) – реконструкция запланирована на 2023 год

- Ледовый дворец «Центральный» (ул. Талалихина, 28, стр. 4) - реконструкция запланирована на 2023 год