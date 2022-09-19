Блины и бутерброды для народа

С марта 2022 года в столице открылась 481 новая точка быстрого питания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда весной зарубежные сети общепита закрылись, на устах были два вопроса: «Куда пойдут работать тысячи сотрудников (всего в московском общепите заняты 300 тысяч человек. - Ред.)?» и «Что будем есть?»

Столичное правительство решило действовать на опережение: в марте объявили, что дадут гранты новому общепиту. Сначала выделили на это 1 млрд рублей. А в сентябре решили добавить еще 300 млн. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин.

Деньги дают, только если работаешь в среднем ценовом сегменте (средний чек - примерно 700 руб. или меньше) и создаешь рабочие места. Сумма зависит от площади кафе. До 25 квадратов - 1 млн рублей, до 50 - 1,5 млн и т. д. Максимально можно получить 5 млн рублей, если заведение более 250 кв. м.

С марта 2022 года в столице открылась 481 новая точка быстрого питания. Там 1149 рабочих мест. Наш ответ «Макдоналдсу» пока не появился (да и нужен ли он, когда его сменщик «Вкусно - и точка» не без заминки, но справляется?). В основном бизнесмены открывают кофейни, блинные, шаурмичные и столовые. Несколько грантов получили сетевые едальни - «Теремок» и бургерные рэпера Тимати.

Заявок пришло много, поэтому программе грантов добавили финансирования. Всего при поддержке московского правительства будет открыто свыше 600 точек общепита до конца года.