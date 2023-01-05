В Москве выставят на продажу около 400 необычных вещей. Среди них - презерватив 1942 года выпуска и письмо Тарковского

Фото: Литфонд

Необычный лот будет выставлен 12 января на столичном аукционе «Литфонда». Ценителям старых вещей и раритетов предложат купить упаковку с презервативом. Дата производства - 1942 год. На пожелтевшем бумажном квадратном конвертике в чёрном кружке, напоминающем печать, написано, что это продукция Баковского резинового завода - срок годности 6 месяцев. Каким образом презерватив сохранился, в описании лота не указано. Зато есть цена. Лидирующая ставка - 1100 руб. Вероятно, во время торгов стоимость увеличится.

Собственное производство «изделий №2» решили запустить после так называемой «сексуальной свободы», которая процветала в 20-е годы прошлого века. Произошёл всплеск венерических заболеваний, и пришло время крепко задуматься о здоровье собственных граждан. В Баковке (ныне Одинцово Московской области) резиновый завод открыли в 1935 году. Он был не единственный в Союзе.

Если верить открытым источникам, качество первых советских презервативов было ужасным. Во-первых, они были в два раза толще современных (что резко снижало чувствительность во время процесса), во-вторых, несмотря на толщину, они повсеместно рвались, так как никаких добавок для прочности в те времена не использовали.

Будут на аукционе и другие лоты. Например, общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи (10 томов) уйдут с молотка за 2 млн руб. (если, конечно, найдётся покупатель). Полный комплект гравюр Санкт-Петербурга (1816-1828) - за 500 тыс. руб. Первое издание стихов Бунина за 65 тыс. руб. Всего 376 позиций. Среди них - миниатюрное издание рассказов Шукшина, совместное фото двух групп «Kiss» и «Bon Jovi», письмо Тарковского, агитационные плакаты времён СССР и многое другое.