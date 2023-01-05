Москвичи бросились избавляться от ненужных подарков на Новый год. Что их обидело

Новогодние подарки далеко не всегда приносят радость... Фото: Shutterstock

Москвичи не теряют время зря – новогодние подарки распаковали и решили сразу же продать ненужные. Десятки объявлений появились на интернет-сайтах уже 1 января. И с каждым днем их становится все больше и больше.

Ненужными оказались сувениры в виде зайчиков, рамки для фото, венки из шишек, новогодние олени и свечи. Идея подарить то, что человек точно любит, тоже оказалась провальной в случае Ольги из Кузьминок. Ей подарили очередной фонтанчик с разноцветными огнями.

- Но у меня уже в каждой комнате есть такой релаксирующий фонтанчик. Мне просто некуда приткнуть эту красоту, - пожаловалась москвичка.

Подобная ситуация и у Анны из Алтуфьево, которой подарили очередного медведя из 3D-цветов. Девушка даже не стала доставать подарок из коробки, так как дома у нее уже несколько подобных сувениров разных цветов.

Продать подарочный набор со свечой и диффузором решила Елена из района Академический – причем отдает его дешевле, чем в магазине.

Ваза в виде кожаной сумки, латунные бокалы и наборы елочных игрушек тоже оказались неподходящими подарками.

- Зеркало в золотой раме подарили на Новый год. Но никто не спросил, а надо ли оно мне? – рассказал продавец Дмитрий, который, даже не вскрывая упаковку, решил продать подарок.

Настенные часы в виде сковородки с яичницей должны были удивить Игоря, но прикол друзей москвич не оценил. В объявлении он довольно лояльно написал, что «не подходят по стилю».

Копилку с тигрятами пытается продать Людмила, которая осталась недовольна подарком с символами прошлого года.

Создавать картину нитями не хочет Нина, а именно такой подарок подарили ей на Новый год. Девушка подумала два дня и окончательно решила продать подарок – 2 января она написала «подарили, а нет времени делать».

Декоративный глобус-бар для бутылок и фужеров, привезенный из Китая, не пришелся по душе семье Николая. Москвич не нашел ему применение в собственной квартире, зато считает, что он «будет хорошо гармонировать с роскошью вашего кабинета или гостиной».