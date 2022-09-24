Временные пункты мобилизации в Москве пока что не принимают призывников

24 сентября, вместо артистов, внутри снуют военные и полицейские Фото: Александра БУДАЕВА

Временные пункты мобилизации в Москве пока не готовы к приему посетителей. Напомним, информация о том, что в столице появится четыре подобных точки появилась вчера, 23 сентября. Назывались четыре адреса: музей Москвы, Дарвиновский музей, театр Романа Виктюка и музей Героев Советского Союза и России.

На сайте театра Романа Виктюка уже появилась публикация об отмене спектаклей, которые планировались с 24 сентября по 9 октября.

Сегодня, 24 сентября, вместо артистов, внутри снуют военные и полицейские. Однако вопросы, связанные с мобилизацией, там еще не готовы решать:

- Пока что театр - это просто театр, - заявили корреспонденту KP.RU в театре Романа Виктюка. - Все вопросы решайте в военкомате, мы сейчас - просто резерв.

Районные военкоматы, между тем, сейчас работают без перерывов и выходных. Кого коснулась мобилизация, читайте в нашем репортаже.