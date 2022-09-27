Мобилизованным москвичам вручили личное оружие

В ходе церемонии каждому военнослужащему, вновь вставшему в строй, было выдано личное оружие в соответствии с занимаемой должностью

В одной из Гвардейских танковых дивизий Подмосковья мобилизованным жителям столичного региона торжественно вручили личное стрелковое оружие.

«В ходе церемонии каждому военнослужащему, вновь вставшему в строй, было выдано личное оружие в соответствии с занимаемой должностью. В ближайшее время мобилизованные граждане приступят к занятиям по огневой, тактической и специальной подготовке на одном из военных полигонов округа», - прокомментировали в Минобороны России.

«В свое время давали присягу, что Родину надо защищать. Людям нужна наша помощь, а мы своих в беде не бросаем», - заявил журналистам сержант запаса Илья Сергеенко на территории Фрунзенского районного военного комиссариата города Санкт-Петербурга.

Там также прошла торжественная отправка граждан на переподготовку по своим военно-учетным специальностям в рамках частичной мобилизации.

«В ходе проведения инструктажа перед отправкой в военкомате, гражданам была предоставлена информация о том, в какую учебную часть они направляются, о сроках переподготовки, а также были даны ответы на интересующие вопросы», - комментируют кадры в Минобороны России.

Добровольцы и мобилизованные граждане продолжают прибывать в военкоматы Калининградской области.

«Большинство граждан прибывают самостоятельно, не дожидаясь повесток. Сотрудники военкомата уточняют данные на граждан, проводят с ними беседы и ряд других мероприятий», - отмечают в военном ведомстве.

Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Военкоматы заинтерисованы в стрелках, танкистах, артиллеристах, водителях, механиках-водителях. Также в офицерах запаса, что имеют боевой опыт.

В Минобороны России подчеркивают, что по прибытии в учебные части военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом на пунктах переодевания личного состава. Далее им предстоит пройти мероприятия боевой подготовки, после чего они будут направлены на пополнение воинских частей и подразделений.