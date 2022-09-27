«Там на отсыпанных дорожках следы гуляющих людей»: как проходит обустройство парка Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы

Основная часть парка Покровское-Стрешнево останется естественной заповедной зоной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если загуглить название парка в Яндексе (звучит, конечно, странно, но именно так сегодня и говорят), всплывает надпись красным шрифтом «временно не работает». Это связано с работами по благоустройству, которые начались прошлой осенью и должны закончиться в этом году. Однако территорию знаменитого парка вместе с господским домом Стрешневых огораживать не стали - и жители Москвы могут спокойно гулять меж старинных дубов и сосен, а заодно инспектировать текущий ремонт. Сейчас подрядчики делают последние штрихи, отсыпая дорожки песчано-гравийной смесью и высаживая многолетние цветы в клумбах.

Не хватает только влюблённых парочек Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛУЧШЕ СТАЛО

Каких только слухов не ходило по поводу предстоящего благоустройства. Одни утверждали, что пруды в восточной части парка будут засыпаны. Другие переживали за отдельные участки леса, который якобы собираются вырубить. Третьи даже организовывали дежурства возле родника «Царевна-Лебедь» (чистейший источник, между прочим).

Несмотря на то, что реабилитацию парка ещё не закончили, он открыт для посетителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате, всё оказалось не так страшно.

Пруды после чистки в 2018 году по-прежнему радуют глаз отдыхающих москвичей - в них водится карась, окунь и даже щука. Смешанный лес шумит, как в стихотворении Бунина, и «клонит в сон и лень». Убрали только аварийные деревья (стволы с признаками гниения, нарушением корневой системы, сухостой и так далее). Ну и родник никуда не делся. Теперь - с появлением деревянного настила и пандусов - к нему стало легче спускаться, особенно маломобильным гражданам.

Парк Покровское-Стрешнево - излюбленное место москвичей Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Самое главное, сохранили лес, - считает местная жительница Валентина Семёнова. - Это памятник природы и общее достояние. Ну а то, что старые скамейки поменяли на новые, разве это плохо? Детская площадка появилась современная. Беседки с шашлычной зоной. Все эти турники, лесенки (зона воркаута, - прим. авт).

Автор остроумных металлических скульптур - Андрей Асерьянц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особое внимание привлекают к себе скульптурные композиции, сделанные из труб, гвоздей, арматурин, винтиков и прочих железяк. Они, говоря современным языком, являются фишкой этого парка. Очевидно, что автор этих скульптур Андрей Асерьянц - человек с чувством юмора.

Художник, что рисует дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потому как люди расплываются в улыбке, заметив необычный велосипед и сидящих на нём маму, папу, дочку, дедушку и бабушку (есть ещё одно свободное седло - и занять его может любой желающий), небритого рыбака в морской фуражке, художника с усиками, как у Дали, и человека, который вешает на стенку картину (при этом стремянка, на которую он забрался, стоит на четырёх табуретах, что невольно тревожит публику).

Рыбачил до вечера, а поужинать нечего Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ГОРОДА В ЛЕС ЗА ОДНУ МИНУТУ

Первые попавшиеся рыбаки жалуются на слабый клёв (по-другому и быть не могло - даже если 2,5-метровый садок был бы набит рыбой как банка со шпротами).

- Но коту на ужин хватит, - добавляет хмурый мужичок, поплёвывая на опарыша и закидывая удочку.

Уникальность парка Покровское-Стрешнево заключается как раз в том, о чём (см. выше) нам рассказала местная жительница. А именно - в сочетании активного городского отдыха с диким первобытным лесом. Только что ты играл в волейбол на песчаной площадке или катался на лодке - и вот ты уже в чаще у подножия лип, клёнов, лиственниц, кедров.

Не клюёт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас, в дождливую погоду, лес, как парфюмерный магазин, полон ароматов. Влажная земля, прелые листья, кора деревьев, смола, орехи, грибы... Всё это сливается в неповторимую сентябрьскую свежесть, причём в черте города - между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе (вокруг парка Покровское-Стрешнево живёт 120 тыс москвичей).

Работы по обустройству парка Покровское-Стрешнево должны быть завершены в IV квартале этого года Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНЦЕПЦИЯ «ПЯТЬ В ОДНОМ»

Территория парка Покровское-Стрешнево очень большая (более 200 га), а потому её решили разделить на пять тематических зон. И это:

- природная заповедная часть, то есть лес;

- эколого-просветительский парк (с отдельной экотропой, проходящей через родник «Царевна-Лебедь», и смотровой площадкой);

- площадка для занятия спортом (в северной части парка - вдоль Ленинградки);

Новая детская площадка в парке Покровское-Стрешнево Фото: Михаил ФРОЛОВ

- досугово-рекреационная зона у Иваньковских прудов (с местами отдыха у воды);

- историко-культурный парк (территория вокруг храма и отремонтированной усадьбы Покровское-Глебово).

Дата окончания работ: IV квартал 2022 года.

Старые беседки поменяли на деревянные террасы (там же - рядом - установили мангалы) Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Во время реабилитации парка Покровское-Стрешнево на его территории высадили:

- 2478 деревьев;

- 36 тыс. кустарников.

Установили:

- свыше 1,4 тыс. малых архитектурных форм;

- более 2 тыс опор наружного освещения;

- 170 камер видеонаблюдения;

- 10 туалетов.

И обустроили 27 павильонов.

В работах задействовано около 650 человек и 100 единиц техники.

Обновлённый парк Покровское-Стрешнево будет разделён на несколько частей - историко-культурную, эколого-просветительскую, спортивную, природную и досуговую Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАКИЕ ЕЩЁ ПАРКИ БЛАГОУСТРОЯТ В 2022 ГОДУ

- Битцевский лес

- Кусково

- Щукинский парк

- Всехсвятская роща

- Два участка поймы реки Яузы

- Территория стадиона «Авангард»