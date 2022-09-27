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Общество27 сентября 2022 8:10

«Там на отсыпанных дорожках следы гуляющих людей»: как проходит обустройство парка Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы

Рабочие, несмотря на дождливую погоду, наводят возле каскада прудов последний марафет
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Основная часть парка Покровское-Стрешнево останется естественной заповедной зоной

Основная часть парка Покровское-Стрешнево останется естественной заповедной зоной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если загуглить название парка в Яндексе (звучит, конечно, странно, но именно так сегодня и говорят), всплывает надпись красным шрифтом «временно не работает». Это связано с работами по благоустройству, которые начались прошлой осенью и должны закончиться в этом году. Однако территорию знаменитого парка вместе с господским домом Стрешневых огораживать не стали - и жители Москвы могут спокойно гулять меж старинных дубов и сосен, а заодно инспектировать текущий ремонт. Сейчас подрядчики делают последние штрихи, отсыпая дорожки песчано-гравийной смесью и высаживая многолетние цветы в клумбах.

Не хватает только влюблённых парочек

Не хватает только влюблённых парочек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛУЧШЕ СТАЛО

Каких только слухов не ходило по поводу предстоящего благоустройства. Одни утверждали, что пруды в восточной части парка будут засыпаны. Другие переживали за отдельные участки леса, который якобы собираются вырубить. Третьи даже организовывали дежурства возле родника «Царевна-Лебедь» (чистейший источник, между прочим).

Несмотря на то, что реабилитацию парка ещё не закончили, он открыт для посетителей

Несмотря на то, что реабилитацию парка ещё не закончили, он открыт для посетителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате, всё оказалось не так страшно.

Пруды после чистки в 2018 году по-прежнему радуют глаз отдыхающих москвичей - в них водится карась, окунь и даже щука. Смешанный лес шумит, как в стихотворении Бунина, и «клонит в сон и лень». Убрали только аварийные деревья (стволы с признаками гниения, нарушением корневой системы, сухостой и так далее). Ну и родник никуда не делся. Теперь - с появлением деревянного настила и пандусов - к нему стало легче спускаться, особенно маломобильным гражданам.

Парк Покровское-Стрешнево - излюбленное место москвичей

Парк Покровское-Стрешнево - излюбленное место москвичей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Самое главное, сохранили лес, - считает местная жительница Валентина Семёнова. - Это памятник природы и общее достояние. Ну а то, что старые скамейки поменяли на новые, разве это плохо? Детская площадка появилась современная. Беседки с шашлычной зоной. Все эти турники, лесенки (зона воркаута, - прим. авт).

Автор остроумных металлических скульптур - Андрей Асерьянц

Автор остроумных металлических скульптур - Андрей Асерьянц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особое внимание привлекают к себе скульптурные композиции, сделанные из труб, гвоздей, арматурин, винтиков и прочих железяк. Они, говоря современным языком, являются фишкой этого парка. Очевидно, что автор этих скульптур Андрей Асерьянц - человек с чувством юмора.

Художник, что рисует дождь

Художник, что рисует дождь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потому как люди расплываются в улыбке, заметив необычный велосипед и сидящих на нём маму, папу, дочку, дедушку и бабушку (есть ещё одно свободное седло - и занять его может любой желающий), небритого рыбака в морской фуражке, художника с усиками, как у Дали, и человека, который вешает на стенку картину (при этом стремянка, на которую он забрался, стоит на четырёх табуретах, что невольно тревожит публику).

Рыбачил до вечера, а поужинать нечего

Рыбачил до вечера, а поужинать нечего

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ГОРОДА В ЛЕС ЗА ОДНУ МИНУТУ

Первые попавшиеся рыбаки жалуются на слабый клёв (по-другому и быть не могло - даже если 2,5-метровый садок был бы набит рыбой как банка со шпротами).

- Но коту на ужин хватит, - добавляет хмурый мужичок, поплёвывая на опарыша и закидывая удочку.

Уникальность парка Покровское-Стрешнево заключается как раз в том, о чём (см. выше) нам рассказала местная жительница. А именно - в сочетании активного городского отдыха с диким первобытным лесом. Только что ты играл в волейбол на песчаной площадке или катался на лодке - и вот ты уже в чаще у подножия лип, клёнов, лиственниц, кедров.

Не клюёт

Не клюёт

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас, в дождливую погоду, лес, как парфюмерный магазин, полон ароматов. Влажная земля, прелые листья, кора деревьев, смола, орехи, грибы... Всё это сливается в неповторимую сентябрьскую свежесть, причём в черте города - между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе (вокруг парка Покровское-Стрешнево живёт 120 тыс москвичей).

Работы по обустройству парка Покровское-Стрешнево должны быть завершены в IV квартале этого года

Работы по обустройству парка Покровское-Стрешнево должны быть завершены в IV квартале этого года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНЦЕПЦИЯ «ПЯТЬ В ОДНОМ»

Территория парка Покровское-Стрешнево очень большая (более 200 га), а потому её решили разделить на пять тематических зон. И это:

- природная заповедная часть, то есть лес;

- эколого-просветительский парк (с отдельной экотропой, проходящей через родник «Царевна-Лебедь», и смотровой площадкой);

- площадка для занятия спортом (в северной части парка - вдоль Ленинградки);

Новая детская площадка в парке Покровское-Стрешнево

Новая детская площадка в парке Покровское-Стрешнево

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- досугово-рекреационная зона у Иваньковских прудов (с местами отдыха у воды);

- историко-культурный парк (территория вокруг храма и отремонтированной усадьбы Покровское-Глебово).

Дата окончания работ: IV квартал 2022 года.

Старые беседки поменяли на деревянные террасы (там же - рядом - установили мангалы)

Старые беседки поменяли на деревянные террасы (там же - рядом - установили мангалы)

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Во время реабилитации парка Покровское-Стрешнево на его территории высадили:

- 2478 деревьев;

- 36 тыс. кустарников.

Установили:

- свыше 1,4 тыс. малых архитектурных форм;

- более 2 тыс опор наружного освещения;

- 170 камер видеонаблюдения;

- 10 туалетов.

И обустроили 27 павильонов.

В работах задействовано около 650 человек и 100 единиц техники.

Обновлённый парк Покровское-Стрешнево будет разделён на несколько частей - историко-культурную, эколого-просветительскую, спортивную, природную и досуговую

Обновлённый парк Покровское-Стрешнево будет разделён на несколько частей - историко-культурную, эколого-просветительскую, спортивную, природную и досуговую

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАКИЕ ЕЩЁ ПАРКИ БЛАГОУСТРОЯТ В 2022 ГОДУ

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