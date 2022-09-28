«Моспром» поможет столичным предприятиям найти партнеров в Азии

Важно не искать замену импортным технологиям, а создавать свои. Фото: Shutterstock

Экономику - как российскую, так и мировую - штормит. Отечественный бизнес оперативно перестраивает логистику: это касается и поставок комплектующих, и отгрузки готовой продукции. Руководство Москвы в текущих условиях ведет себя как чуткий дирижер, реагируя на малейшие изменения в экономике столицы. Что привело к весьма неожиданным последствиям. Регулярный диалог бизнеса и власти развивает именно то, чего, принято считать, у нас нет - гражданское общество. Неравнодушных предпринимателей и чиновников, которые живут общественными проблемами и задачами.

«СИСТЕМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ СОХРАНИЛИ»

В конце августа премьер-министр федерального Кабмина Михаил Мишустин провел заседание президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Особое внимание уделялось кредитованию бизнеса.

«Малые и микропредприятия - под 4,5%, а средние - под 3%. Средства можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт помещений либо запуск новой продукции, - отметил премьер-министр. - Около 50 банков уже приняли десятки заявок на такие займы общим объемом свыше 20 миллиардов рублей, а к концу этой недели уже начнут их выдавать».

Михаил Мишустин считает, что сегодня в числе важных приоритетов - восстановление динамики инвестиций в реальном секторе экономики, развитие частной инициативы и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во втором квартале объем инвестиций удалось сохранить во многом благодаря активной позиции государства как на федеральном, так и региональном уровне.

«Системные инвестиции, проекты, которые были задуманы и по которым принималось решение еще в прошлом году, были сохранены. Много появилось новых проектов. Все это вместе, конечно, не могло не сказаться на инвестиционном климате, доверии бизнеса. Они видят, что государство продолжает активно вкладывать свои ресурсы. Был принят и ряд решений, связанных с упрощением

офсетных сделок, долгосрочных государственных контрактов и на федеральном, и на региональном уровне. Все это, конечно, не могло не сказаться положительным образом», - отметил мэр Москвы.

Столичным властям удалось сохранить стабильность и на рынке труда. Во многом благодаря тому, что в стране предприняли меры, при которых иностранные компании, покидающие Россию, делали это в соответствии с ее законодательством.

Причем в данной ситуации важно не искать замену импортным технологиям, а создавать свои, чтобы в течение 3 - 5 лет страна получила в этих сферах конкурентную на мировом уровне продукцию, считает градоначальник.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРОКАЧАТЬ ПЕРСПЕКТИВНОЕ

Плотное общение с предпринимательским сообществом руководство столицы выстроило еще в феврале. Ввели страны Запада первые санкции? Власти Москвы поинтересовались у бизнеса: «Чем помочь?» Диалог регулярно происходит до сих пор. Руководство столицы держит руку на пульсе экономики города, выявляя «слабые места» и прокачивая развитие перспективных секторов.

Из последних новостей. Москва приняла решение выделить кинотеатрам 300 млн рублей финансовой помощи. Главное условие - продолжение работы в течение ближайших трех месяцев.

Правительство Москвы приняло решение о комплексной поддержке проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений. Постановление по данному вопросу на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин.

Кроме того, центр «Моспром» поможет столичным предприятиям найти партнеров в Азии. Промышленные предприятия Москвы примут участие в 28-й Казахстанской международной выставке и конференции KIOGE 2022, которая пройдет с 28 по 30 сентября. В рамках коллективной экспозиции компании представят свою продукцию потенциальным партнерам из Казахстана и других стран Центральной Азии.