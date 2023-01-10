Премьеры московских театров: Евгения Добровольская встретит свою школьную любовь - лётчика-космонавта

На Малой сцене Театра Наций выходит одноактная психологическая драма в постановке режиссера Никиты Кобелева «Терминал 3»

Театр им. Вахтангова

В Камерном зале Симоновской сцены Театра им. Вахтангова вышел спектакль «Самоубийца» по сатирической пьесе Николая Эрдмана.

Пьеса хорошо известная, идет она во многих столичных театрах. Режиссера Павла Сафонова привлекла тема противостояния личности и социума, частного и общественного. Как человеку себя сохранить? «Я думал о словах Подсекальникова, который собирается лишить себя жизни: «Человек есть клетка. И томится в этой клетке душа… Ну а если клетка пустая? Если души нет? Что тогда? Есть загробная жизнь или нет?». Это главный вопрос, который мучает каждого: «На что стоит тратить жизнь, во что верить?», - рассуждает режиссер. - В финале пьесы есть ответ: надо жить не ради лозунгов, а быть свободным».

В ролях: Юрий Цокуров, Екатерина Крамзина, Ольга Тумайкина, Светлана Йозефий, Василий Симонов...

Где: Театр им. Вахтангова.

Когда: 20, 30 января, 6, 28 февраля.

Цена билетов: 900 – 3000 руб.

Театр Наций

На Малой сцене Театра Наций выходит одноактная психологическая драма в постановке режиссера Никиты Кобелева «Терминал 3». Спектакль по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена. Место действия - приёмное отделение больницы, где молодая пара готовится к появлению своего первенца, а более взрослая — ждёт процедуру опознания трупа покончившего собой сына.

«Глобально это пьеса о жизни и смерти, но подана через исследование отношений между мужчиной и женщиной. Своеобразная вариация на тему «Сцен из супружеской жизни» Бергмана», — говорит Никита Кобелев.

В ролях: Ольга Белинская, Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Журавлев, Алексей Славкин, Анастасия Фоменко.

Где: Театр Наций.

Когда: 27, 28, 29 января, 13, 14 февраля.

Цена билетов: 1500 – 3500 руб.

МХТ им. Чехова

В МХТ им. Чехова выходит спектакль «Космос» в постановке режиссера Нины Григорьевой. Это история про несбывшиеся мечты и нереализованные желания.

Татьяна, учительница английского языка, живёт в маленьком городке и преподаёт в той же школе, в которой училась. Жизнь её безрадостна и пуста – муж погиб, сын вырос и отдалился. И вдруг появляется призрачная надежда на счастье: в новостях сообщают, что в город детства приезжает одноклассник Татьяны, знаменитый лётчик-космонавт. И, конечно, он зайдёт в родную школу…

Как говорит Нина Григорьева, «Космос» - смешная пьеса про несмешную жизнь.

В спектакле играют: Евгения Добровольская, Янина Колесниченко, Авангард Леонтьев, Олег Гаас, Алёна Хованская…

Где: МХТ им. Чехова.

Когда: 17, 18 января, 18 февраля.

Цена билетов: 2000 руб.

«Современник»

На Другой сцене «Современника» выходит «Филумена Мартурано» по пьесе Эдуардо Де Филиппо. Одна из любимейших пьес режиссеров, ставилась не раз. Филумена, будучи, как и многие женщины, хорошей актрисой, сумела выйти замуж за легкомысленного, но оттого еще более любимого, к тому же богатого мужчину - Доменико Сориано, нарожать троих детей и обеспечить им безбедное существование. И всё это вопреки желанию Доменико, но за его счёт. Эта великая афера произошла в Неаполе — городе с вечно живой музыкой, темпераментными людьми и неутолимой жаждой жизни.

Где: «Современник».

Когда: 31 января, 1, 20 февраля.

Цена билетов: 1000 – 2000 руб.

Театр им. Ермоловой

На Основной сцене Театра им.Ермоловой - спектакль-эксперимент «Потудань». Режиссёр — Владимир Комаров. В основе постановки история любви. Представьте, что могло бы произойти, если бы богиня Венера родилась не из пены морской, а вышла из пены речной где-нибудь в Воронежской или Саратовской области. И звали бы её не Венера, а просто Люба. И обычный русский парень, встретившись с ней, сразу не понял, что произошло, а потом как понял… сразу влюбился.

Где: Театр им.Ермоловой.

Когда: 24, 31 января, 14, 25 февраля.

Цена билетов: от 300 до 1500 руб.