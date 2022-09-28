Кино, вернисаж и цыганские романсы: Чем еще заняться в библиотеках Москвы

Всей семьей можно прийти в Российскую государственную детскую библиотеку Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Похолодало - и тут самое время заглянуть в… библиотеку. Тем более, что теперь там можно не только книги читать, но и бесплатно смотреть кино, приходить на концерты, выставки и творческие встречи. Читательский билет для участия в культурных событиях не нужен. Вход везде свободный, по предварительной регистрации. Рассказываем, что интересного ждёт посетителей в ближайшее время в библиотеках города.

СМОТРИМ КОРОТКИЙ МЕТР

Каждую неделю в библиотеке имени Некрасова идут киносеансы из нескольких короткометражек. Один такой фильм длится в среднем от 10 до 40 минут. Эти работы ранее представляли для просмотра по всему миру - от «Кинотавра» и Московского международного кинофестиваля до известных зарубежных площадок. Темы и жанры самые разные - любовь, фантастика, комедия, мелодрама, вся наша жизнь.

В афише Некрасовки также медитации под присмотром инструктора йоги, лекции про иранское гостеприимство и здоровое питание, занятия по обучению технологии ведения переговоров (подробнее - на сайте библиотеки).

Когда: ближайший кинопоказ - 3 октября, в 19.30.

Запись на сайте.

Как добраться: ст. м. «Бауманская», ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14.

ЛЕКЦИИ О МИРОВЫХ ШЕДЕВРАХ

Для любителей классической музыки центральная молодёжная библиотека имени Светлова запустила серию концертов-лекций о мировых шедеврах. Ближайший выпуск посвятили «Картинкам с выставки» Модеста Мусоргского. А ещё в расписании читальни - творческий клуб для детей, игротека для всех желающих, иммерсивные спектакли. За анонсами можно следить на сайте.

Когда: классический концерт-лекция - 9 октября, в 20.00.

Запись на сайте.

Как добраться: ст. м. «Маяковская», ул. Большая Садовая, д. 1.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

В библиотеке-читальне имени Тургенева несколько раз в неделю проходят бесплатные концерты. В репертуаре артистов - русские и цыганские романсы, народные песни, классические произведения. Обстановка очень располагает - старинный особняк, торжественная гостиная с роялем, лепниной, сверкающими люстрами и камином. Именно здесь отметят Международный день музыки концертом с композициями Вивальди, Баха, Брамса, Сен-Санса, Чайковского.

Для ценителей живописи до 9 октября читальня проводит выставку акварелей Елены Ярославцевой «Чудные мгновения тихой провинции». Посетители увидят картинки из жизни городов нашей страны и юга Италии.

Когда: концерт - 1 октября, в 19.00; вернисаж - 5 октября, в 18.30.

Подробнее на сайте.

Как добраться: ст. м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар», Бобров пер., д. 6, стр. 1, 2.

ТАЙНЫ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Желающих узнать побольше о своих предках научат азам генеалогии на встрече в литературно-историческом салоне «Семейная история: поиски и открытия» в Доме Лосева. Опытные исследователи объяснят, чем новичкам могут помочь домашние фото, документы и вещи, как пользоваться официальными архивами, что полезного можно найти в интернете.

В ближайшие недели научная библиотека и мемориальный музей проводят ещё и музыкальные фестивали, философские дискуссии, а также кинолекторий для пенсионеров по пятницам. Есть и платные события, например, пешеходные экскурсии в центре столицы (цена билета - 350 руб.).

Когда: 2 октября, в 17.30.

Запись на сайте

Как добраться: ст. м. «Арбатская», ул. Арбат, д. 33.

Желающих узнать побольше о своих предках научат азам генеалогии на встрече в литературно-историческом салоне «Семейная история: поиски и открытия» в Доме Лосева Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В ГОСТИ К ПОЭТАМ И ПИСАТЕЛЯМ

Поклонников творчества Марины Цветаевой приглашают в Дом Гоголя на музыкальный моноспектакль. Для зрителей прозвучат песни и романсы на стихи поэта, а также фрагменты из ее дневников и писем.

В еженедельной афише библиотеки также встречи с писателями, лекции о столичных усадьбах, открытый литературный клуб с обсуждением прочитанных книг. Есть и платные развлечения - экскурсии в Переделкино, спектакли для детей и взрослых, осмотр мемориальной экспозиции с гидом. Цены от 150 - 500 руб. до 2860 руб.

Когда: моноспектакль о Цветаевой - 12 октября, в 19.00.

Запись на сайте.

Как добраться: ст. м. «Арбатская», Никитский б-р, д. 7A.

КЛУБ НАСТОЛЬНЫХ ИГР

Всей семьей можно прийти в Российскую государственную детскую библиотеку (РГДБ) и сразиться в настольные игры в клубе «Лабиринт». В первую очередь принимают школьников с 8 до 14 лет, а с ними и всех, кто любит играть и общаться. Участников ждут не только настолки, но и подвижные, интеллектуальные, веселые и серьезные развлечения.

А ещё до 13 октября в Большом выставочном зале - открытая экспозиция работ известного художника-иллюстратора Николая Устинова. Его рисунки украшают книги со сказками Андерсена, братьев Гримм, сборники Агнии Барто, Бориса Житкова, Михаила Пришвина, Юрия Коваля и многих других детских поэтов и писателей. Устинов рисовал и для газеты «Пионерская правда», журналов «Мурзилка», «Крокодил» (подробнее - на сайте библиотеки в разделе «Афиша»).

Когда: клуб работает каждую субботу, с 16.00 до 19.00. Ближайший сбор - 1 октября.

Бесплатно, без предварительной записи.

Как добраться: ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1, комн. 3.12. Вход в РГДБ - первый к Ленинскому проспекту под колоннадой.