Яблочки московские, спасские, петровские: где в Москве собрать урожай, если у вас нет своего сада, и можно ли есть городские фрукты

Тихая охота в черте города — это не про по грибы, а про яблокоискателей в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

Взять «Коломенское». Каждое бабье лето там околачиваются толпы людей с черенками, на которые приделана разрезанная «полторашка» — самодельные яблокосниматели. Берут на повидло, десерт, шарлотки и сидр. Но это «попсовое» место, сюда со всего города прут.

Корреспондент KP.RU задался целью найти новое место для тихой охоты, которого еще не было ни в одном материале, ни одном блоге. Знающие люди (на самом деле, просто спросил совет в районном чате) посоветовали съездить на разведку в Метрогородок.

Компактный район на окраине Москвы от МКАД защищает двухкилометровая полоса леса, а 80% территории района — это нацпарк «Лосиный остров». А еще через Метрогородок не проходит ни единой крупной магистрали. То есть с экологической точки зрения все чин-чином.

До того, как стать поселком первых метростроителей, окраина была в дачах. Местные жители верят, что яблоньки, которые растут здесь — с тех пор и остались. Спорная версия. За сто лет деревья бы как минимум перестали так обильно плодоносить.

Выхожу на конечной трамвая №13 (еще идет №36). Кидаюсь к первой попавшейся прохожей почтенного возраста с вопросами, где яблок набрать.

— Так везде! Тут двор, вон двор, здесь двор. Я тоже хожу собираю на погрызть. А многие с ведрами приходят.

Собеседница не соврала. Яблоньки рассыпаны по всему Метрогородку. И все разных сортов. Правда, деревья старые, поэтому плоды растут высоко. Местные жители с растительностью не церемонятся. На моих глазах двое молодцев отработали кикбоксерские удары на стволе, поймали по наливному и смачно вгрызлись в награду. Хотя можно просто наклониться и собирать с газона.

Больше всего садов вдоль домов по улице Лосиноостровская. А еще яблоки тут реально вкусные. Не такие «ну, не кислые и ладно», а прямо сахарные, ароматные и не вяжут.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Главное - не давать детям

— В черте города почва загрязнена солями тяжелых металлов, нефтепродуктами, теоретически даже ртутью. Плоды деревьев аккумулируют эти вещества, — рассказывает врач-эндокринолог Видновской РКБ Мария Калошина. — Если снять шкурку с яблока — какая-то часть уйдет, но из мякоти их не убрать. Термическая обработка тоже все опасные вещества не уничтожит. Но! Если систематически не есть такие яблоки, можно не переживать. Организм у нас прекрасно устроен — все выведет. Разве что «поймаете» кишечное расстройство. Если постоянно употреблять такие плоды в пищу, накопление тяжелых металлов ведет к поражению костей, сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта. Первый симптом: непонятная слабость. Важно не использовать в детском питании такие яблоки. И речи не может идти о прикорме для грудничков. Покупайте только готовые баночные продукты. На предприятиях строго проверяют химический состав.

НА ЗАМЕТКУ

Где еще в Москве поживиться

Парк «Коломенское». На территории три сада. Вознесенский и Казанский — слева и справа от Храма Казанской иконы Богоматери, Дьяковский — за смотровыми площадками у Предтеченской церкви. Охранники иногда гоняют чересчур ушлых собирателей, которые норовят трясти деревья и набирать полные баулы. Так что ведем себя культурно!

Можайский плодовый сад. Выход № 4 из м. «Славянский бульвар». Главный минус — деревья растут прямо вдоль Кутузовского проспекта.

Плодовый сад в Строгине. На перекрестке ул. Маршала Катукова и Неманского проезда. Рядом МКАД.

Яблоневый сад в Конькове. Уютный парк рядом с выходом №2 из м. «Беляево».

Совхоз «Красный маяк». Вход в Битцевский лесопарк со стороны м. «Пражская», ул. Днепропетровская.

Парк «Кузьминки». Между Шибаевским прудом и площадкой у главного входа.

Музей-заповедник «Царицыно». За Хлебным домом и Оранжерейным мостом. Здесь растут груши.

Совхоз «Загорье». Между Загорьевским болотом и МКАД, ориентир - школа №508.

Парк «Ангарские пруды». На территории остатки опытного яблоневого сад для нужд института сельхозмашин.

Екатерининский парк. За Центральным Домом Российской Армии и планетарием растут яблони.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В честь главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина назовут новый сорт яблонь

Владимир Николаевич скоропостижно скончался 14 сентября. Друг нашего лидера художник Никас Сафронов рассказал KP.RU

— Обращался с друзьями из научно селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства. Они выражали соболезнования, знали, что мы дружили с Владимиром Николаевичам. Во время беседы родилась идея: отметить память Сунгоркина и назвать в его честь сорт яблонь. Ученые центра тоже читают «КП», ценят и уважают ваше издание. Я уверен, Владимир Николаевич за свою жизнь много деревьев посадил. Теперь в честь него назовут новое.

Сорт уже разработан. Это невысокая, но очень плодовитая яблоня с хорошей устойчивостью к низким температурам. Селекционеры работали над созданием 15 лет. Просто яблонька называлась условным номером. Никас Сафронов оплатил подготовку документов комиссией по присвоению сорту имени. Бумаги отправят в международный реестр сортов.

— Зарегистрировать новый сорт — сложнее, чем дать звезде имя. Звезды каждый день открывают. А работа селекционеров, это долгий и сложный процесс. Это как породистого скакуна вывести или научное открытие совершить, — добавил художник.