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Происшествия28 сентября 2022 12:08

Столичный старшеклассник поставил всех на уши, пошутив, что пронесет оружие в школу

Его друг шутки не оценил и «заложил» товарища
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Сотрудники школы оперативно передали информацию в полицию

Сотрудники школы оперативно передали информацию в полицию

Фото: Иван МАКЕЕВ

Шутка старшеклассника наделала немало переполоха в школе №709 в Северном районе Москвы. Парнишка заявил другу, что принесет в школу оружие. А тот решил, что в каждой шутке есть доля шутки, но мало ли что еще. И сообщил о планах товарища завучу.

Дело было в минувшую субботу, 24 сентября – еще до трагических событий в Ижевске, где вооруженный мужчина устроил настоящую бойню в школе. Иначе ученику 10 класса точно бы не поздоровилось. А так, что называется, отделался легким испугом:

- Сотрудники школы оперативно передали информацию в полицию. Все необходимые меры по безопасности были приняты, также мы провели дополнительный инструктаж с охранниками всех школьных и дошкольных зданий, - рассказал корреспонденту KP.RU директор школы №709 Владимир Дружинин.

Конечно же, полицейские «побеседовали» с парнишкой, из-за которого поднялся весь этот переполох. Рассказали о последствиях таких шуточек. Тот выводы сделал, свой поступок назвал «глупой шуткой» и обещал впредь держать свое чувство юмора в узде и выбирать более безобидные поводы для забав.

- Поведение этого ученика находится под контролем, — подчеркнул Владимир Дружинин. - Никакой угрозы жизни и здоровью учеников нет. Школа работает в обычном режиме.

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