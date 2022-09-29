6,5 метров над землёй сюда-туда, туда-сюда: почему воздушная экотропа на ВДНХ пользуется у москвичей особенной популярностью

Экотропа проходит по территории Шереметьевской дубравы - точнее, над ней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экологические тропы - это такая фишка столичных парков. Можно сказать, завлекалово. Когда маршрут прокладывают мимо чего-то особенного. В Битцевском лесу, например, есть мини-зоопарк. В Серебряном Бору смотровая площадка для наблюдения за птицами. В ландшафтном заказнике «Тёплый стан» старинный родник, выкопанный чуть ли не самим Иоанном Грозным. Ну и так далее.

Цвета осени на лодочной станции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тропа на ВДНХ также имеет свою фишку - она буквально оторвана от земли (максимальная высота - 6,5 м) и тянется между кронами деревьев Шереметьевской дубравы. Идти по такому мостику раз в пятнадцать веселее. Даже если тебе не девять, а тридцать пять лет.

Некоторые дубы в этих местах были посажены при Петре Первом. По их развесистым ветвям бегают белки. Если повезёт, можно увидеть серую неясыть. Или ежа. Последний развивает скорость до трёх метров в секунду.

Не Москва, а Мальдивские острова (ещё бы солнышка чуть-чуть). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особенно удобно на такой высоте наблюдать за пернатыми. В том числе, краснокнижными. Здесь, например, гнездится чеглок - очень красивая хищная птица с клинообразным хвостом и заострёнными крыльями. По соседству с ним проживает самый крупный в стране чёрный дятел - желна (среди особых примет - красная «шапочка» на голове), пустельга обыкновенная (этакий глазастик, похожий на сокола) и другие птицы. Лучше всего взять с собой какую-нибудь оптику. Например, бинокль. С ним вы станете похожи на настоящего бёрдвотчера.

Длина такого живописного мостика почти 500 метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТАРТ СО СТОРОНЫ ОСТАНКИНСКОГО ПРУДА

Добирались мы следующим образом. Возле станции метро «ВДНХ» пересели на монорельс. Вышли на остановке «Телецентр». И, обогнув пруд, оказались на Останкинской аллее. Дальше шли прямо минут десять или пятнадцать, пока не упёрлись в чебуречный киоск. И старинные чёрные ворота. Почти сразу за ними - поворот налево. И вот она. Нарядная. Похожая на декорацию голливудского фильма (что-то между «Круизом по джунглям» и «Джуманджи»). Вечером на этой тропе (длиной чуть более 500 м) зажигается подсветка. Количество влюблённых парочек резко повышается. И пеший познавательный маршрут становится ещё и романтичным.

Мы с Мишей (слава Богу!) пришли днём. А потому успели всё рассмотреть. Кроме черешчатых дубов здесь растут мощнейшие сосны, клёны, ели, берёзы, тополя, вязы (количество видов растений превышает десять тысяч). Воздух описанию не поддаётся. Особенно сейчас - осенью. Хвойные деревья после дождя буквально благоухают. Липы, как мне показалось, пахнут мёдом. А сосны ванилью. Терпких ноток добавляет опавшая листва - ещё дней пять назад её не было, а сейчас сплошной жёлтый ковёр.

Приехав в осенний парк, трудно пройти мимо воздушной экотропы и не прогуляться по ней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На информационных табличках, установленных вдоль всего маршрута, можно почитать о флоре и о живности, которая здесь обитает. Например, мы с Мишей теперь знаем, что на территории Шереметьевской дубравы растёт «лунник оживающий». Очень редкий вид, между прочим.

- Народ обожает здесь гулять, - сообщила «Комсомолке» одна очень милая дама с собачкой, похожей на шпица. - Особенно в выходные дни. Многие часто спрашивают, как нам попасть на экотропу. Навигации, увы, нет никакой. Но наиболее продвинутые находят её с помощью обыкновенной Яндекс-карты. Она в ней так и обозначена «воздушная экотропа».

Экотропа находится в зоне ландшафтного парка «Природа дикая». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ровно три года назад, презентуя чудо-конструкцию, сотрудники ВДНХ рассказывали, что аналогов её нет не только в столице, но и в стране в целом. В мире есть. Например, в Америке - в национальных парках «Адирондак». Или в районе Липненского водохранилища в Чехии.

Необычную конструкцию сравнивают с экспонатом палеонтологического музея. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФИНИШ ВОЗЛЕ ЛЕБЕДЕЙ

Дальше тропа постепенно опускается и в районе павильона №27 «Физкультура и спорт» (сейчас закрыт - находится на ремонте) равняется с землёй. Но во всех путеводителях, в которых есть информация о ВДНХ, сказано, что на этом экологический маршрут не заканчивается.

Есть ещё два павильона, которые можно посетить. Это №28 «Пчеловодство» и №29 «Цветоводство». Они там рядом - на противоположной стороне кольцевой дороги. В первом месте, что понятно по названию, перед вами развернётся история всего пчеловодства - вплоть до орудий труда и семейных отношений пчёл. Во втором вас ждут цветы, живые инсталляции, оранжерея. Вход и туда, и туда стоит 200 руб. Время работы с 10.00 до 18.00, кроме понедельника.

По пути в павильон пчеловодства можно полюбоваться знаменитым фонтаном «Золотой колос». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну и дальше, наконец, финиш (ноги, если честно, всего-то за один час уже стали тяжёлыми). Мост через речку Каменку. Птицеводческий проезд. Четвертый Каменский пруд. В нём, кроме уток, живут шесть великолепнейших лебедей. Кормить их администрация ВДНХ запрещает (и правильно!). Из-за хлеба у птиц может произойти несварение. Да и вообще развиваются метаболические заболевания.

А вот любоваться этими красавцами можно. И даже нужно. Неспроста в этом месте часто проходят свадебные фотосессии. Лебедь, как известно, символ верной и чистой любви.

Заканчивается прогулка на Каменских прудах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАКИЕ ЕЩЁ ВАРИАНТЫ

- Серебряный Бор (ул. Таманская, 35 кор 2, ст. м. «Народное ополчение»).

Высоченные сосны. Озеро Бездонное. Тростниковое болото (крупнейшее в Москве). И орнитологическая вышка.

- Битцевский лес (Новоясеневский тупик, 1 стр 2, ст. м. «Битцевский парк»).

Есть вольеры с животными, что особенно нравится детям, а также аптекарский огород. Маршрут проходит вдоль левого берега реки Битцы.

- Кузьминки-Люблино (Волгоградский проспект, 168 стр 7, ст. м. «Юго-Восточная»).

Тропа проложена по отдаленной части парка, где можно увидеть различных животных - ежа, лису и даже ласку. Есть беседки для отдыха, в которых удобно прятаться от дождя.