Сверить планы: Риэлтор дала советы, на что обращать внимание, чтобы не прогадать с покупкой жилья

Выбор недвижимости - настоящая задачка со звездочкой. Чтобы вопрос решился удачно и не приходилось потом жалеть, нужно учесть массу факторов, которые будут влиять на комфорт проживания. И это не только наличие инфраструктуры и транспортная доступность, хотя они, безусловно, берут на себя половину нагрузки за принятое решение.

Не секрет, что большинство квадратных метров в современных реалиях приобретаются с помощью ипотеки и продать впоследствии жилье с обременением, если что-то придется не по душе, будет непросто. К тому же, не забываем про налоги, которые придется заплатить, если объект и район окажутся неудобными для жизни. Средняя стоимость квадратного метра в Москве колеблется в зависимости от класса жилья, района расположения. ЮВАО пока является одним из самых доступных в ценовой градации, но только пока, и в частности Южнопортовый район.

- Средняя стоимость квадратного метра в районе составляет 303 тыс. руб., что лишь немногим выше средней стоимости в ЮВАО (300 тыс. руб.) и значительно меньше в сравнении со средней стоимостью жилья бизнес-класса по Москве в целом (411 тысяч рублей), - рассказывает kp.ru Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум».

Осваиваем новые территории

Эксперт рынка недвижимости неслучайно делает акцент именно на ЮВАО и конкретно на Южнопортовом районе. Спустя пару лет те, кто обратят внимание на этот совет, окажутся в выигрыше. Данная локация пока относится к менее популярным, но власти уже обратили внимание на район, и скоро он коренным образом преобразится.

- Южнопортовый район можно назвать недооцененным. Его местоположение и транспортная доступность – одни из лучших в Москве, он вплотную граничит с ЦАО и находится на пересечении транспортных потоков (ТТК, несколько станций метро и МЦК), - советует эксперт.

План преображения района уже разработан и утвержден. Первым делом реконструкция ждет промышленную зону порта. После реорганизации она превратится в современный общественно-деловой квартал, который станет новой точкой притяжения горожан: здесь появятся рекреационные зоны, развлекательные и образовательные центры, бизнес-кластеры. То есть, на карте Москвы будет новая культурно-деловая точка, которая привлечет к себе интересы бизнеса и финансовые потоки. Через несколько лет этот участок будет неузнаваем.

- На месте заброшенных предприятий появятся новые кварталы, общественные пространства и технологичные производства, что в ближайшие годы выведет район на новый уровень, сделает более удобным, престижным и комфортным. Эти факторы станут дополнительными преимуществами, склоняющими потенциальных покупателей выбрать именно Южнопортовый район, - отмечает Надежда.

Логика в ее словах неоспоримая, по мере облагораживания территорий цены на жилье будут расти соразмерно.

А учитывая, что вокруг сохранились старинные памятники архитектуры, такие как Симонов монастырь и Крутицкое подворье, то район спустя десятилетие может составить конкуренцию популярным локациям на карте ЦАО.

Вопрос цен и перспективы

Крупнейшие девелоперы Москвы уже проявили интерес к данным территориям и недалеко от порта, в небольшом треугольнике между ТТК, Волгоградским проспектом и 1-й Дубровской улицей, скоро начнут расти корпуса нового ЖК MYPRIORITY Dubrovka. Застройщик – ГК «Гранель», что является синонимом надежности и стабильности – вопрос срывов сроков строительства или угрозы долгостроя отпадает сам собой.

Первая очередь проекта MYPRIORITY Dubrovka – это четыре жилых корпуса, подземный паркинг, школа на 400 мест и детский сад на 175 воспитанников, что снизит нагрузку на существующие учреждения и избавит жильцов дома от опасений, что дети будут годами стоять в очереди, ожидая место в детсаду.

Первые этажи домов традиционно займет коммерческая инфраструктура. Тут появятся супермаркеты, рестораны и салоны красоты, отделения банков, спортивные, медицинские, образовательные услуги от крупных сетей. То есть, богатая инфраструктура с продуманной концепцией.

Для тех, кто за рулем, застройщик обещает решить вопрос с парковкой, избавив от необходимости искать свободное место. Для жителей дома предусмотрен подземный паркинг. А еще можно купить кладовку для хранения крупногабаритных и сезонных вещей.

В лобби запланированы помещения, где можно будет оставить коляски и велосипеды, а также санузел для жителей и гостей комплекса.

ЖК MYPRIORITY Dubrovka относится к категории жилья бизнес-класса. Этот статус обязывает не только качеству материалов, но и удобству расположения. В пешеходной доступности от ЖК, в трех минутах ходьбы, расположена станция метро «Дубровка», чуть дальше – станция метро «Волгоградский проспект», МЦК «Дубровка» и «Угрешская».

За счет продуманных развязок выезд на ТТК и Волгоградский проспект обещает стать быстрым, что сократит время в пробках и даст возможность выехать как в центр города, так и в направлении области.

Важность инфраструктуры

ЖК MYPRIORITY Dubrovka находится в сложившейся городской застройке, поэтому рядом уже есть все, что нужно для высокого уровня жизни. В округе 9 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 6 медицинских и 23 спортивных учреждения, а также магазины, кафе, рестораны, кафедры вузов, офисные центры.

Добраться до культурного центра ЗИЛ на машине можно всего за несколько минут. Другой вариант - отправиться в один из скверов на прогулку. В десяти минутах ходьбы от ЖК - зеленая прогулочная зона с велодорожками, детским городком и фонтаном. На машине легко добраться до набережной Москвы-реки, Южного и Северного ландшафтного парка.

Здесь расположены самый большой в мире крытый парк развлечений «Остров мечты», детский парк «Липки», Богатырский парк на набережной Кожуховского затона, современный ТРЦ «Мозаика». Но еще большее значение имеет предстоящий редевелопмент. Город уже утвердил проект планировки территории. Вложения в недвижимость здесь станут не только выгодной инвестицией, но и решением, которое обеспечит жизнь в комфортных условия в развитой городской среде.

- В июле 2022 года в Южнопортовом было представлено 4 проекта объемом в 658 квартир и апартаментов. 635 лотов составляют объекты бизнес-класса, причем 90% из них в портфеле компании ГК «Гранель», - отмечает управляющий партнер компании «Метриум».

Авторская архитектура

Высотные здания жилого комплекса образуют ансамбль, который станет новой архитектурной доминантой района. Все подъезды имеют сквозные проходы, позволяющие удобно попадать в здание с внешней стороны дома и выходить из квартир во двор, избегая улицы с автомобильным движением. Квартиры на верхних этажах ЖК будут видовыми – жильцам откроется панорама города и Москвы-реки.

Закрытые дворы – еще одно условие для создания особого микроклимата. Ландшафтные архитекторы разделили пространство на несколько тематических зон, соединенных пешеходным бульваром. Зоны отдыха, игровые площадки, зоны для воркаута будут выполнены из экологичных материалов. А по территории всего двора обустроят газон, высадят кустарники и крупномерные деревья.

Цена комфорта

В 2025 году будущие жильцы ЖК получат ключи от квартир. Можно хорошо сэкономить на покупке квадратных метров: застройщик предлагает акцию на часть жилья по специальным ценам и выгодные условия по ипотеке. Программы с пониженными процентными ставками по кредиту позволяют сделать ежемесячный платеж более комфортным.