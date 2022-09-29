Больница в Коммунарке растет: Конструктив здания нового корпуса лучевой терапии готов на 67 процентов

Фото: предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Многопрофильный клинический центр в Коммунарке помогает как живущим рядом с ним горожанам из Южного и Северного Бутово, юго-востока столицы, Новой Москвы, так и остальным жителям столицы. Сюда также могут обратиться за консультацией и лечением пациенты из других городов и стран. В скором времени больница расширит список своих медицинских услуг. Уже в будущем году в ней появится корпус лучевой терапии.

«Сейчас возводится конструктив будущего здания, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Работы выполнены на 67 процентов».

По его словам, для развития онкологической службы важным событием станет открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек.

«Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли», - отметил глава ведомства.

КОНКРЕТНО

Площадь 6-этажного корпуса лучевой терапии - 12,2 тысяч квадратных метров. В нем, в частности, разместится лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ). Это позволит вовремя диагностировать онкологические болезни на ранней стадии. Благодаря новейшему оборудованию врачи смогут определять природу опухолевой клетки и правильно подбирать терапию, действующую точечно и только на злокачественное новообразование. При этом не будут затрагиваться соседние здоровые клетки.