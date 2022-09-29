Пенсионеры в Москве в 10 раз чаще стали покупать онлайн-курсы

Пожилые люди активно пользуются всевозможными интернет-сервисами. По данным Группы МТС, банк и мобильный оператор которой проанализировали активность в сети клиентов в возрасте от 60 до 75 лет, за год число пенсионеров, которые оплатили различные онлайн-курсы, увеличилось в 10 раз, развлечения, лотереи и азартные игры - в два раза.

Клиенты в возрасте чувствуют себя как рыба в воде, используя всевозможные сервисы – пользуются онлайн-кинотеатром, облачным хранилищем, получают кэшбэк с покупок, экономят на услугах и т.д. Основной интерес к новым сервисам и продуктам экосистемы компании проснулся во время пандемии, тогда число клиентов старшего поколения, платящих за что-то через интернет, выросла сразу в три раза.

В этом году рост не такой заметный, но пожилые люди уже оценили удобство дистанционных покупок и продолжают оформлять доставку продуктов, лекарств и медицинских препаратов на дом. Так, за год количество заказов в супермаркетах выросло на 17%, в аптеках – на 22%. При этом одежду, обувь и аксессуары люди в возрасте стали покупать реже - сразу в 20 раз. Возможно, это связано с уходом из России некоторых сетей или с подорожанием товаров. Также на 23% уменьшился спрос за заказ готовых блюд.

Освоив дистанционные услуги. пенсионеры все активнее оплачивают через интернет и регулярные платежи. Например, на 9% чаще стали оплачивать кабельное и спутниковое ТВ, на 18% - налоговые счета и на 22% - связь. За коммуналку рассчитываются онлайн на том же уровне, что в год назад.

- Пожилые люди все активнее осваивают цифровую среду, пользуются многочисленными интернет-сервисами, находят для себя максимально удобные варианты и приложения. Следят за здоровьем онлайн, занимаются спортом, слушают музыку и читают книги. Наши экосистема и дальше будет им в этом помогать. Можно с уверенностью сказать, что стереотип о консерватизме пожилых людей остается в прошлом, - отметил Павел Плясенко, директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС.