В Москве на смотровой площадке Воробьевых гор появились бесплатные бинокли

Фото: Пресс-служба Парка Горького

Смотровая площадка Воробьевы годы в Москве так и манит гостей и местных жителей. Это приятная локация для прогулок, знакомства с городом и ярких фото. Особенность этого места в том, что отсюда открывается сразу несколько кардинально противоположных друг другу видов на город. В панораме соединяются разные стороны Москвы: индустриальная (ТЭЦ), футуристическая (Москва-Сити), природная. Каждую из них теперь удастся рассмотреть ближе, так как на смотровой площадке появились пять биноклей. Воспользоваться ими могут все желающие. Бинокли бесплатные, без монетоприемника. Установил их мультиплатформенный оператор Триколор.

Глядя в бинокли, можно разглядеть много всего интересного. К примеру, посчитать башни Москва-Сити, и даже белок на деревьях Парка Горького. Приближение отличное - бинокли сокращают зрительное расстояние до того или иного объекта в 10 раз.

- Красота Москвы — в глазах смотрящих на нее туристов и жителей. Мы считаем, что зрительный контакт с городом должен быть активным, поэтому придумали проект «Только посмотри». Он помогает присмотреться к новым местам и запомнить их не только по достопримечательностям, но и неожиданным приметам», — комментирует директор по маркетингу Триколора Алексей Липилин.

Кстати, бинокли, а вернее стойки, на которых они располагаются, скрывают в себе еще один сюрприз. Присмотревшись, вы увидите QR-код, наведя на который камерой телефона откроется подборка фильмов, снятых в столице. Эти киноленты, а также еще и другие, можно будет посмотреть по промокоду в «Триколор Кино и ТВ» за 1 рубль. Доступ предоставляется на месяц.

- Вся Москва и Воробьевы горы в частности «засветились» в советском и российском кино - здесь творилось волшебство, происходили стычки кинобандитов и встречали друг друга любящие сердца. Посетители Воробьевых гор смогут почувствовать себя героями фильмов и повторить легендарные кадры для социальных сетей, - отметили в пресс-службе Триколора.