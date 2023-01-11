Манифест для эффективного PR. Интервью с Ольгой Мараевой

Ольга Мараева, эксперт в области связей с общественностью

Классические приемы, которые, как и раньше используются в медиа пространстве, по-прежнему эффективны, однако новые тренды ничуть не уступают, а наоборот положительно влияют на эффективность продвижения продукта и репутацию компании. Для качественной работы специалистам в области связей с общественностью необходимо постоянно следить за тенденциями и успевать за стремительно меняющимся миром PR. О том, как добиться успеха в профессии и какие главные PR-тренды нас ждут в 2023 году, назвала Ольга Мараева, руководитель PR девелоперской компании, эксперт в области связей с общественностью.

- Ольга, скажите, в сфере PR вы работаете уже более 12 лет. От чего по вашему мнению зависит успех в профессиональной деятельности?

- Мне кажется, если ты вовлечен в процесс, настойчиво всем интересуешься ты точно станешь экспертом, и отсутствие докторской степени или релевантного возраста не мешает.

Тем более public relations – очень многопрофильная сфера. Здесь важно быть на острие, знать, какие инструменты популярны и эффективны, следить за последними трендами на рынке – все это помогает выпускать более качественный проект. Нужно быть одновременно творческим и структурированным, уметь формулировать смыслы, анализировать данные, хорошо разбираться в специфике PR индустрии. Зато в этой профессии невозможно сказать, что ты себя полностью реализовал, всегда есть «зона для развития».

- Что для вас ценного в отраслевых конкурсах и премиях и зачем они вообще нужны?

- На любой премии – неважно, отраслевое это событие или более масштабное – публичная оценка, признание со стороны профессионального сообщества, символ того, что результаты твоей работы заметны и востребованы. А это, как ни крути, лучшая мотивация.

В 2022 году, благодаря нашей команде PR, компания собрала более 35 наград, которые для меня являются большим поводом для гордости. Это значит, что твоя работа заметна для профессионального сообщества, оказываешь влияние на рынок и задаешь новые тренды.

- Какие сейчас есть тренды в PR индустрии, которые до нас еще не дошли, но будут здесь уже совсем скоро?

- Большой тренд – это работа с различными комьюнити, с менее представленными в медиа группами. Все известные блогеры из шоу-бизнеса уже отработали себя, когда один и тот же человек рекламирует все подряд, и у людей часто вызывают больше негативное воздействие, чем позитивное. Поэтому важно искать менее раскрученных интересных героев.

Еще один важный тренд – diversity. И он очень тесно связан с предыдущим. Через микроблогеров можно развивать идеи разнообразия. Когда бренд выступает инвестором такого человека, вкладывая в рекламу у него, – это позитивно сказывается на имидже самого бренда.

Например, когда YouTube создает отдельный поток и оказывает спонсорскую помощь в рамках проекта #YouTubeBlackCreators.

- Вовлекают ли еще аудиторию прямые трансляции?

- Прямые трансляции никогда не потеряю популярности. Зачастую видео в формате прямого эфира может получить почти в десять раз больше просмотров или комментариев, чем классическая публикация. Это отличная возможность инициировать живые обсуждения и усилить взаимодействие в рамках проводимой кампании.

Сегодня многие бренды не делают большую ставку на прямые трансляции и не всегда умеют качественно проводить их. Однако, безусловно, отличный способ привлечь внимание к проекту или новости, поделиться экспертным мнением и начать открытую коммуникацию с клиентами.

- Какие инструменты вы используете при разработке стратегии?

- В сфере PR большое значение имеет анализ конструктивных данных, постоянный мониторинг упоминаний компании в СМИ, некий PR-аудит деятельности конкурентов.

Такие данные становятся главным инструментом к созданию эффективной PR-стратегии. Имея доступ к критически важным данным, PR-команды могут принимать обоснованные решения и использовать эту информацию для анализа своего проекта. Вполне вероятно, что в 2023 году большинство PR-кампаний будет опираться на точные данные, а глубокий анализ станет движущей силой любой PR-стратегии. Это поможет создавать стратегии, которые будут качественно разработаны, верно оценены и лучшим способом реализованы.

- Редакционные и нативные статьи – останется ли классика с нами в 2023?

- Сфера PR развивается очень быстро, и компаниям необходимо не отставать, чтобы оставаться впереди конкурентов. Рекламные и нативные публикации в СМИ — отличный пример эффективной классики. Несмотря на то, что этот прием можно считать традиционным, в условиях большого количества информации контент должен быть по-настоящему полезным, интересным и привлекательным для читателей. Необходимо сотрудничать с профессиональными журналистами, которые пишут грамотные и оригинальные материалы, способные доносить правильные ключевые сообщения до конкретной аудитории.

- Что такое репутация для компании и почему она важна?

- Репутация - это доверие, ценнейший нематериальный актив любой компании. И человека тоже.