Бесплатно, познавательно и полезно. Пять заповедных мест Москвы для зимних прогулок

У "Лабиринта" в столичном природном парке "Лосиный остров". Фото: Иван МАКЕЕВ

В принципе у любого жителя столицы может быть своя экологическая тропа. Кто-то любит гулять в Серебряному бору - вокруг Бездонного озера. Кого-то тянет в Битцевский лес, причём в самую густую чащу - подальше от людей. А кому-то нравится подкармливать птиц и белок - для этого в больших парках есть отдельные площадки.

Однако есть и официальные маршруты (общей протяжённостью около 40 км). Бесплатные и познавательные. Вдоль каждого из них установлены информационные щиты - и во время прогулки можно почитать о редких растениях этой территории, об особенностях местной фауны и рельефа, а также об историческом прошлом лесопарка. Получается экскурсия длиною в час или два. В зависимости от того, как резво вы передвигаетесь.

Предлагаем вам подборку экотроп-2023.

Серебряный бор - «У озера Бездонного»

Достопримечательность маршрута - орнитологическая вышка (высотой около 10 м). Поднявшись на неё, можно не только наблюдать за птицами (среди них - краснокнижные перепелятники и белоспинные дятлы), но и восхищаться местным пейзажем (болотные угодья, озеро, вековые сосны). Сейчас, зимой, можно увидеть на снегу следы зайца-русака, а также чёрного хоря и горностая. Также здесь обитают ласки, бобры, выдры. Никаких киосков с шаурмой в этих заповедных местах нет. Так что, по возможности, берите с собой термос с горячий чаем и потеплее одевайтесь.

Старт - ул. Таманская, 35 (ст. м. «Народное Ополчение»).

Финиш - там же.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Теплый Стан - «У истоков рек»

Этот маршрут проходит через Теплостанскую возвышенность - и именно здесь (в двух шагах от ландшафтного заказника) зафиксировано самое высокое место в Москве (254,6 м над уровнем моря). Красотища как в фильме «Морозко» - заснеженные берёзы, дубы, ёлки стоят рядами, а между ними бегают лисы и очень много белок. Тропа проходит через знаменитый Холодный родник (он же - Сергиев). Так что при желании можно испить водицы (по инициативе МГУ, её пару лет назад отправили на химическую экспертизу - никаких вредных веществ обнаружено не было), а также набрать в любую посуду и забрать домой.

Старт - ул. Тёплый Стан, 7 (ст. м. «Тёплый Стан»).

Финиш - ул. Академика Бакулева, 2.

Битцевский лес - «Место чудес»

Главная фишка этой тропы - вольерный комплекс, в котором живут козы, карликовые куры, фазаны, овцы. У каждого животного есть имя (Уголёк, Сильва, Флинт, Курча, Ветерок и другие). И полюбоваться ими можно совершенно бесплатно (с 11.00 до 13.00 в будние дни). Кроме этого, вас ждёт настоящий русский лес с густой сетью оврагов и балок, суходольные луга, курганные захоронения вятичей, ДОТы времён Великой Отечественной войны, пруды и Лысая гора. Кстати, именно в Битцевском лесу снимали тройку «чародеевских» лошадей, которая мчалась под песню «Три белых коня».

Старт - Новоясеневский тупик, 1 стр 2 (ст. м. «Битцевский парк»).

Финиш - там же.

«Кузьминки-Люблино» - «Красиво как в кино»

Это очень популярное место у снегирей. Они слетаются к заснеженным рябинам и ранним утром, пока людей в парке почти нет, спокойно завтракают. Если у птицы красная грудка (а именно по ней мы этих пернатых и узнаём), значит, это самец. У самок она серо-бурого цвета. Кроме рябин, здесь растут сосны, берёзы, орех маньчжурский, а также высоченный черноольшанник (считается, что настой из его листьев и коры выгоняет желчь из организма, а также снимает спазмы и воспаления). На территории много кормушек для птиц. Так что можно взять с собой сырые семечки, кусочки фарша, просушенные ягоды. Хлеб брать не надо.

Старт - ул. Кузьминская, 10 стр 1 (ст. м. «Кузьминки»).

Финиш - ул. Заречье.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Бирюлёвский дендропарк - «Тропа здоровья»

Новый деревянный настил, лесные виды, Бирюлёвский ручей и небольшие прудики с утками. Местные жители очень любят здесь гулять. И гордятся даже пнями, расписанными яркими красками. Один из них улыбается, другой превратился в сердечко, а третий вообще похож на ржавого эвакуатора Мэтра из мультфильма «Тачки». Несмотря на близость к проезжей части, здесь живут горностаи и зайцы. И, кроме этого, насчитывается около 300 видов растений, в том числе малоизвестных (гинкго двулопастный, бархат амурский и другие). Если немного отдалиться от маршрута, то можно побывать в роще сибирских кедров и увидеть громоздкие птичьи домики.

Старт - ул. Липецкая, 22 кор 2 (ст. м. «Аннино», «Царицыно» сейчас закрыта).

Финиш - Восточная аллея.