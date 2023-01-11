Где в Москве покататься на тюбингах в этом году. Топ-10 лучших спусков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Музеон»

Ул. Крымский вал, 10 (м. «Парк культуры»)

Прямо у стен Новой Третьяковки разбит снежный городок: ледовые версии Собора Василия Блаженного, Большого театра и композиция из Московского Кремля с шестью горкам. Горки ледяные, невысокие — малышне должно быть интересно. Прокат - 200 руб/час в будни и 300 руб/час выходные.

Парк «Сокольники»

Митьковский проезд, 5 (м. «Сокольники»)

Снежная горка на два спуска у Дома детского творчества. Высота три метра, склон и выкат — 30 метров. Кататься можно бесплатно. Проката нет. Раньше в парке была «самая длинная горка Москвы» — «Всепогорка», но в этом сезоне аттракцион не стали делать.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Воронцовский парк

Воронцовский парк, 3 (м. «Новаторская»)

На центральной поляне (рядом с дворцом) деревянная горка.

Естественная ледяная горка на Третьем Воронцовском пруду доступна только когда нет оттепелей: потому что часть выката — это застывшая водная гладь. У сцены рядом с Итальянским садом — естественная горка для дошколят.

Все аттракционы бесплатные. Прокат - 200 руб. за полчаса в будни и 300 руб. за полчаса в выходные и праздники. Есть также двухместные тюбы +150 руб. В залог 2000 руб.

ВДНХ

Проспект Мира, 119, стр. 57 (м. «ВДНХ»)

Большая пятиспусковая горка у павильона №57 (рядом с ракетой). Она сделана из пластика и работает даже в дождь.

Высота семь метров, спуск — 80 метров. Есть подъемник. Детей пускают с трех лет. В кассе нужно купить билет по количеству спусков. Детский спуск (до 140 см и возрастом до 8 лет) — 100 руб., взрослый — 150 руб.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«Коломенское»

Проспект Андропова, 39, стр. 26 (м. «Коломенская» — сейчас станция закрыта, добраться можно от ст. м. «Автозаводская» на бесплатных автобусах КМ1)

Два естественных склона: на Нижней улице и на Зеленой поляне. Расположены рядом, буквально в пяти минутах ходьбы друг от друга. Ориентир - храм Георгия Победоносца и каток. Горка бесплатная. Можно взять в прокат «бублик» — 500 руб/час.

«Царицыно»

Ул. Дольская, 1 (м. «Орехово)

Деревянная горка — не очень крутая, четыре метра в высоту, подойдет для ребятни или очень осторожных катальщиков. Расположена у входа №7, рядом с катком.

В центре парка рядом с дворцом есть естественный склон — проложен по оврагу под Большим мостом. Цены одинаковые на обеих горках. Бесплатно кататься со своей ватрушкой можно в будни до 17:00. После этого времени — 150 руб/час. В выходные и праздники - 200 руб/час. Тарифы на прокат: в будни - 300 руб/час, выходные — 400 руб/час.

Парк «Сказка»

Ул. Крылатская, 18 (м. «Крылатское»)

Аттракцион рядом с колесом обозрения. Можно приходить со своей ватрушкой. Ребятню пускают только ростом от 100 см. Два спуска, поэтому очередь быстро «рассасывается». 300 руб. — полчаса катания, за прокат ватрушки + 100 руб.

«Лата Трэк»

Ул. Крылатская, 1 (м. «Молодежная»)

Четыре склона, каждый по 200 метров. Есть бугельный подъемник (цепляешь к нему тюб, и машина доставляет наверх). Со своим инвентарем нельзя. Приготовьте залог 3000 руб. или водительские права. Цены кусаются (но горки хороши!): в будни - 500 руб/час, выходные — 2000 руб/час. Но если брать два или три часа — выйдет дешевле. Дети до 12 лет - только в присутствии родителей.

«Кант»

Электролитный проезд, вл. 7б (м. «Нагорная»)

Пять прямых трасс общей протяженностью 250 метров и одна с изгибами и поворотами длиной 60 метров. Детей пускают с трех лет. В будни и субботу - 600 руб/час, воскресенье - 800 руб/час. Прокат входит в стоимость, со своим тюбом нельзя.

«Парк Яуза»

Мегапарк, который объединяет несколько локаций. «Ростокинский акведук», ул. Малахитовая, 2 (МЦК «Ростокино»). Бесплатный естественный склон. Работает прокат - 400 руб/час по будням и 600 руб/час в выходные. В залог 3000 руб.

«Сад Будущего», ул. Докукина, 15, стр. 1 (м. «Ботанический сад»). Аккуратная деревянная горка. Со своим тюбом - 250 руб/час в будни, 350 руб/час по выходным. За прокат тюба + 150 руб/час.

«Певческое поле», сквер по Заповедной улице (м. «Бабушкинская»). Крутая деревянная горка. Прокат и катание - 300 руб/час в будни и 400 руб/час по выходным.

Вопрос ребром

Самодельные горки вне закона?

Вторую зиму к ряду в столичную и подмосковную инфоповестку врывается шок-новость: злые коммунальщики (чиновники) запретили делать снежные горки жителям. Особенно активно тиражируют информацию в соцсетях. На самом деле никто конкретный зимнюю забаву не запрещал. Это сделал ГОСТ.

С 2020-го действует нацстандарт, по которому любые горки выше 40 см — это аттракцион. А стало быть, представляют определенную опасность. Закон нынче суров: если место опасное, значит, за него должен кто-то отвечать. И подтвердить документом, что аттракцион по ГОСТу. То есть сделан не из снега (из дерева, пластика, металла), оборудован безопасным выкатом, в округе нет пней и столбов, а коли есть — замотаны матами и стоят сетки, которые «ловят» катающихся.

Поэтому просить свою управляющую компанию сделать снежную горку для ребятни во дворе — бессмысленно. Не согласятся. Если же построите сами, ее, вероятно, снесут - «кабы чего не вышло».

Выход: требовать от ответственных за ваш двор (или другую территорию) поставить ГОСТовскую горку. Правда, они будут всячески отнекиваться, потому как безопасный аттракцион и комплект документов на него стоит около 100 тысяч рублей. Однако примеры таких горок во дворах Москвы есть.