В 17 квартале Некрасовки построены учебный корпус и детский сад

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На юго-востоке столицы продолжается создание дополнительной социальной инфраструктуры.

«В 17 квартале Некрасовки ведены в эксплуатацию здание учебного корпуса на 350 мест и здание детского сада на 275 мест», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В учебном корпусе для старшеклассников разместились универсальные учебные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, библиотека с медиатекой и спортзал с раздевалками и душевыми.

В детском саду на трёх этажах - младшие, средние и старшие группы для детей. В новое дошкольное учреждение смогут ходить малыши в возрасте от трех до семи лет. Для них в здании также будут работать бассейн, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет. Кроме того, обустроены дополнительные места для занятий.

Напомним, в 17 квартале Некрасовки появится крупный образовательный кластер на 2075 детей разных возрастов.

«На сегодня уже построены учебный корпус на 350 мест, два детских сада на 275 и 300 мест, - уточнил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - До конца года будет введена в эксплуатацию большая школа на 1150 мест».

Будущее учебное здание в три этажа разделят на начальную школу на 700 детей и основную школу на 450 учеников. В школьном дворе появятся игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки, а также специальные спортплощадки для прыжков в длину, занятий гимнастикой.