Для жителей деревни Ватутинки в Новой Москве готов новый детский сад

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Новая Москва с каждым годом становится удобнее для жителей. В разных поселениях появляются дополнительные дороги, жилье, рабочие места и социалка.

«В Новомосковском округе столицы в деревне Ватутинки введено в эксплуатацию здание детского сада на 350 мест», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадь строения - 4,8 тысяч квадратных метров. В нем смогут учиться и отдыхать 350 детей. Их поделят на 14 групп. В здании есть места для кружковых занятий, бассейн, спортивный и музыкальный залы. Детский сад обеспечен всем необходимым для удобства маломобильных посетителей. Например, пандусами, расширенными проходами, удобными маршрутами.

«В Ватутинках продолжается строительство школы на 1200 мест с IT-полигоном, – отметил Рафик Загрутдинов. – Строительство ещё одной школы в Новой Москве ведётся Департаментом строительства в поселении Щаповское. Там появится здание на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

ПЛАНЫ

В 2023 году в столице возведут следующие образовательные комплексы, состоящие из нескольких строений:

- в Ватутинках - школа на 1200 мест и детсад на 350 мест;

- в экспериментальном жилом районе «Чертаново Северное» - учебный корпус на 300 мест и детсад на 125 мест;

- в Молжаниновском районе - школа на 1100 мест и детсад на 350 мест.

Сейчас строятся 35 учреждений образования. Больше всего их будет в САО - 11 зданий, 6 - в ВАО, по 4 - в ЮВАО, ЮАО и ЗАО, по 3 - в СЗАО и ТиНАО.