В Москве разрабатываются проекты 12 пешеходных переходов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Столичные районы становятся комфортнее и для водителей, и для пешеходов. С появлением новых маршрутов по всему городу расширяется сеть безопасных переходов.

«Сейчас ведется проектирование и разработка градостроительной документации по 12 пешеходным переходам со сроками реализации до 2026 года», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В этом списке - пять подземных переходов через МЦД. Их планируют построить в районе улиц Яблочкова, д. 35Г-37Г, Черняховского, Новостроевской, д. 8, а также на пересечении улиц Каспийской и Медиков, а также Ереванской.

Еще семь надземных пешеходных переходов возведут:

- через Северный дублер Кутузовского проспекта и пути железной дороги Смоленского направления МЖД в районе улиц Василисы Кожиной, д. 22 и Ивана Франко, д. 16;

- на улице Бутырский Вал, д. 48;

- между многофункциональным терминальным комплексом на участке 11 делового центра «Москва-Сити» и общественной зоной для пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и посетителей «Сити»;

- для соединения Болотной и Крымской набережных;

- через Нагатинский затон;

- для соединения Госпитальной и Рубцовской набережных.

Последние три переправы из этого перечня станут по сути пешеходными мостами.

«Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам», – уточнил Загрутдинов.