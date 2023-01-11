В 2022 году в 18 районах Москвы снесли первые 37 домов по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Реновация в столице ускоряется. В прошлом году по программе снесли 53 здания.

«Причем в 18 районах столицы были демонтированы первые 37 домов реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Рекордное их количество располагалось в районе Косино-Ухтомский – 6 домов».

По его словам, в районе Крюково Зеленограда и в Митино разобрали 4 ветхих здания, в Кузьминках и Бирюлево Восточном - 3.

«По два дома снесли в районах Ивановское, Тимирязевский, Бутырский и Северное Тушино, - уточнил глава ведомства. - По одному дому - в районах Пресненский, Войковский, Западное-Дегунино, Лосиноостровский, Ростокино, Ярославский, Перово Чертаново Южное и Щукино».

С начала реновации в городе стало меньше на 133 ветхих дома. Больше всего таких построек снесли на западе столицы – 23 здания. Напомним, демонтаж всех домов, участвующих в программе, проводится по технологии «умного» сноса. Его основные плюсы - безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще один из приоритетов «умного сноса» - максимальное сохранение соседних с домом деревьев при его демонтаже. Стволы и частично нижние ветки закрывают специальными коробами для защиты от возможных повреждений.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.