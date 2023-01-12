Путешествие в Старый Новый год: как провести 13-15 января в Москве

Проводим Старый год интересно и весело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Длинные каникулы закончились, а праздники еще нет. Новый год у нас отмечают дважды: с 31 декабря на 1 января и с 13 на 14 января. Второй принято называть Старым Новым годом. И это не абсурд, а прямая отсылка к юлианскому календарю, который уступил место современному — григорианскому. Пышных празднований обычно не устраивают, но это возможность еще раз собраться с семьей или друзьями за новогодним столом и загадать желание. Или отправиться на экскурсии, театральные постановки и речные прогулки.

Выставка «Назад в Новый год»

Узнать больше о новогодней истории страны, о старинных традициях и обрядах, связанных с январскими праздниками, можно на выставке «Назад в Новый год» на ВДНХ.

- Представлена коллекция новогодних игрушек, сувениров и карнавальных масок, которые продемонстрируют, как отмечали Новый год в Российской империи, СССР и нынешней России. Из интересного - коллекция советских Дедов Морозов и кремлевских подарков, - рассказали на ВДНХ.

Где: музей «Гараж особого назначения», ВДНХ, проспект Мира, 119. Ст. метро «ВДНХ».

Когда: 13, 14, 15 января, с 11.00 до 20.00.

Стоимость: взрослый - 300 рублей, детский - 200 рублей, до 7 лет - бесплатно.

Ночная экскурсия в Ленинку

Как пройти в библиотеку в два часа ночи, а еще драматичную историю строительства главного здания Ленинки - обо всем этом и даже больше в ночной тишине расскажет экскурсовод.

- Участники экскурсии увидят темные коридоры библиотеки и таинственные комнаты подземного перехода, которые не показывают обычным читателям, - рассказали в библиотеке.

Возможность увидеть часовую станцию библиотеки, узел телефонной связи, главную магистраль пневмопочты. И побывать в пустом читальном зале, который многие могли видеть в фильме «Москва слезам не верит».

Где: Главное здание РГБ, ул. Воздвиженка, 3/5. Встреча в холле 3 подъезда. Ст. метро «Библиотека имени Ленина».

Когда: 13, 14 января, с 20.00 до 22.00.

Стоимость: 1500 рублей, купить можно на сайте leninkatour.rsl.ru.

Вам понравится ночная экскурсия в Ленинку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хиты Сюзанны и Клавы Коки

Поймать новогоднее настроение, сделать фотографии возле елок, заказать порцию «Оливье» и попасть на концерт - можно в пространстве «Три вокзала. Депо».

- Для гостей выступят со своими хитами Клава Кока, Моя Мишель, Сюзанна, Kambulat и Kamazz, - рассказали организаторы.

Где: «Три вокзала. Депо», Новорязанская ул., 23, стр. 5. Ст. метро «Комсомольская».

Когда: 13 января в 20.00.

Стоимость: бесплатно.

Прокачусь по вечерней столице

Вечерняя автобусная экскурсия «Путешествие в Старый Новый год» познакомит с историей новогодних праздников: почему нужно ставить елку, зачем наряжать игрушками и гирляндами, кто придумал отмечать Старый Новый год.

- Проедемся вдоль новогодней Тверской улицы, полюбуемся Новодевичьим монастыре, доедем до Поклонной горы, где увидим «ледяную Москву в миниатюре», - рассказали в экскурсионном бюро.

Где: возле ст. метро «Маяковская» (выход в город по указателю к Театру сатиры).

Когда: 13 января 20.00.

Стоимость: взрослый - 800 рублей, детский - 600 рублей, билеты на сайте незабываемая.москва.

Круиз с бокалом игристого

Отметить Старый Новый год можно, отправившись на речную прогулку с ужином. В подарок гости получат бокал игристого или лимонада. В зале будет звучать живая музыка, а за окном речного теплоход «Чижик-II» - живописные пейзажи ночной Москвы.

Отметить Старый Новый год можно, отправившись на речную прогулку с ужином Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

- Круиз по Москве «В Старый Новый год» начинается от причала «Сити-Экспоцентр», огибая Площадь Европы, Воробьевы горы, храм Христа Спасителя, мимо Московского Кремля и ландшафтного парка «Зарядье». Поездка продлится 3 часа 30 минут, - рассказали организаторы.

Где: от причала «Сити-Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14 строение 8, Москва. Ст. метро «Выставочная».

Когда: 13 января, 20.00.

Стоимость: взрослый с ужином, Standard - 2590 рублей или с ужином, Premium - 3090 рублей, или без питания - 1390 рублей, детский с 4 до 12 лет, с ужином - 1490 рублей или без питания - 790 рублей, дети до 3 лет включительно — бесплатно. Билеты на сайте rivertickets.ru.

Спектакль-экскурсия «Заблудшие»

Надеть наушники и прогуляться по новогоднему «Националю», где гостили десятки виднейших деятелей истории и культуры, в их числе Ленин, Сталин, Свердлов, Троцкий, балерина Анна Павлова. Советские писатели и художники любили обедать в кафе «Националя».

- Это будет необычное новогоднее приключение с полным погружением в историю отеля в иммерсивной театрализованной экскурсии. Будет интересно как коренным москвичам, так и гостям столицы, - говорят организаторы.

Где: гостиница «Националь», улица Моховая, 15/1. Ст. метро «Охотный ряд».

Когда: 13 января в 19.30, 14 января в 21.30, 15 января в 19.30.

Стоимость: 4500 рублей

Спектакль «Вот и снова Новый год!»

Театрализованный концерт в стиле доброго ретро. Постановка подарит ощущение и эмоции, когда Новый год был чем-то волшебным, полным надежд и радости.

- Прозвучат знакомые с детства мелодии и песни - хиты 60-х, 70-х, 80-х годов. Будут и шутки, и зажигательные танцы, - рассказали организаторы.

Где: театральный центр «Вишневый сад», Малая Сухаревская площадь, 10/31. Ст. метро «Сухаревская».

Когда: 13 января, 19.00.

Стоимость: от 500 до 3000 рублей, билеты на сайте afisha.ru.

Ретро-вечеринка и показ мод

В выставочном центре Fili Hall проведут ретро-вечеринку в честь Старого Нового года.

- Состоится показ коллекций одежды эпохи второй половины прошлого века, будет организован танцевальный вечер для лиц старшего поколения и пройдет концертная программа с музыкой 70–80-х годов, - рассказали в парке «Фили».

Где: парк «Фили», Большая Филевская улица, 22, стр. 16. Ст. метро «Багратионовская»

Когда: 14 января, 17.00.

Стоимость: бесплатно.

Рисуем солнце и крио-шоу

Посмотреть на новогоднюю ВДНХ с высоты 140 метров, сделать фотографии с праздничными елками и попасть на бесплатный мастер-класс по росписи футболок - так пройдет празднование Старого Нового года 14 января на колесе обозрения «Солнце Москвы».

- Четыре часа, с 14.00 до 18.00, все желающие смогут посетить мастер-класс по росписи футболок. Без регистрации, - рассказали организаторы.

Тематику для росписи каждый сможет выбрать свою - зимнюю со снегирями или весеннюю с солнцем.

На следующий день, 15 января, с 14.00 до 14.30 пройдет бесплатное крио-шоу от «Союзмультпарка» – красивый эксперимент, который проведет для всех желающих Снежная королева, а помогать ей будут в этом мультиксы - жители мультимира.

Где: аттракцион «Солнце Москвы», 2-я Останкинская улица, 3. Ст. метро «ВДНХ».

Когда: 14 и 15 января, с 14.00.

Стоимость: бесплатно, прокат на колесе обозрения платный - от 1150 рублей.

Куда еще сходить?

Творческие мастер-классы в Северных парках 15 января (нужна регистрация на сайте muzeyno-parkovyy-ko-event.timepad.ru):

- в Клубе развития и творчества парка «Северное Тушино» в 11.00 состоится мастер-класс по созданию зимней открытки-гербария из засушенных веточек кипариса и папоротника. Приглашаются дети с 6 лет и их родители,

- в Клубе развития и творчества парка «Северное Тушино» в 13.00 пройдет акварельный мастер-класс. Нарядные снегири, заснеженные ели и мерцающая зимняя ночь — сюжет живописной работы, которую предстоит создать участникам занятия,

- в беседке около амфитеатра в парке Дружбы в 14.00 начнется мастер-класс, гости которого смастерят забавные домики из грецких орехов и картона. Продолжением в 15.00 станет кинопоказ сказки «Морозко».