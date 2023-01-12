В 2024 году в Войковском районе столицы построят дом по реновации с отделкой «под кирпич»

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На севере столицы в Войковском районе в будущем году появится жилой дом для участников реновации. Его адрес - улица Нарвская, владение 5, корпус 1.

«Сейчас ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Новостройка разместится на месте снесенных пятиэтажек рядом с заселенным домом. Новое здание спроектировано в том же дизайне – с отделкой под кирпич, застекленными лоджиями и корзинами для кондиционеров».

КОНКРЕТНО

Двухсекционный дом строится по индивидуальному проекту. Выглядеть он будет так:

- система вентилируемого фасада с керамогранитными плитами бежевого и красновато-коричневого оттенков с корзинами для кондиционеров;

- 198 квартир (однокомнатных – 42, двухкомнатных – 132, трехкомнатных – 24). Четыре квартиры - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- два лифта на 400 кг и 1000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в дом обезопасит от скольжения в любое время года.

Во дворе:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- разместят детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха взрослых и подземную одноуровневую автостоянку.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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