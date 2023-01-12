В промзоне «Серп и Молот» построили четыре дома по реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

«В промзоне «Серп и Молот» по адресу проезд Шелихова, дом 9, корпус 1; дом 7; дом 9, строение 2 (строительный адрес Золоторожский Вал, владение 11/14, 11/15) ввели в эксплуатацию жилые дома для переселения реновации», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, благодаря проекту также сохранили и восстановили памятник-мемориал «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 гг.».

«Около монумента провели дополнительное озеленение и посадку деревьев, которые визуально отделили мемориал от соседних жилых домов, поставили скамейки для отдыха, высадили яблоневый мини-сад и вымостили променад, - уточнил глава ведомства. - Наиболее значимые элементы памятника выделят с помощью индивидуально подобранной оптики и освещения».

Напомним, мемориал «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 гг.» был установлен в 1966 году на деньги сотрудников завода в честь 321 погибшего работника завода «Серп и Молот» во время Великой Отечественной Войны. Мемориальный комплекс состоит из стелы, вокруг которой симметрично размещаются памятные доски.

КОНКРЕТНО

Четыре жилые корпуса обеспечили подземной автостоянкой. Плюс ко всему рядом разместили отдельно стоящий паркинг.

По индивидуальному проекту:

- фасад зданий - из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, с металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы в дом - с витражным остеклением;

- для новоселов - 1009 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы. Специально для маломобильных жильцов - 11 квартир с увеличенной шириной коридоров и удобной сантехникой;

- первые этажи - нежилые, с инфраструктурой и техническими зонами для обслуживания жилых корпусов. На них могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- в подъездах - грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- во всем здании - системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

В благоустроенном и озелененном дворе разместили четыре зоны для тихого отдыха, три детские игровые площадки с качелями и горками. Для любителей уличного спорта - две спортплощадки с тренажерами, турниками и брусьями.

ВАЖНО

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