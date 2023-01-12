Для участников реновации в Донском районе столицы готова первая новостройка

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На юге столицы в Донском районе появился первый жилой дом для переселенцев реновации.

«Новостройку возвели на Малой Тульской улице, владение 55/1», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание построено по индивидуальному проекту. Глава ведомства рассказал подробнее о проекте.

КОНКРЕТНО

Одноподъездный дом с подземным паркингом и единым входом для всех жильцов выглядит так:

- система вентилируемого фасада с металлическими панелями цвета «шампань» и индивидуальным рисунком;

- на фасадах - металлические корзины для кондиционеров;

- вход в дом - с витражным остеклением;

- 184 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации (однокомнатных – 31, двухкомнатных – 130, трехкомнатных – 23);

- на нежилых первых этажах - инфраструктура, офисы и технические зоны для обслуживания жилых домов. Здесь могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Около дома после благоустройства и озеленения поставили детскую игровую площадку с качелями и горками. Для любителей уличного спорта - новые тренажеры, турники и брусья.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах по программе.