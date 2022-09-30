Возле метро или в ГУМе: где открылись мобильные пункты бесплатной вакцинации от гриппа в Москве

Вакцинироваться от гриппа можно любым удобным способом Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи могут бесплатно сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах и поликлиниках. Новинка этого года — москвичи смогут сделать прививку в самом центре столицы, в ГУМе. Корреспондент KP.RU сделала прививку и рассказывает, как подготовиться к вакцинации.

- В этом году мы постарались сохранить все полюбившиеся москвичам форматы вакцинации от гриппа — это мобильные точки и поликлиники. Мы вновь открыли пункты у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Также доступна онлайн-запись на прививку в поликлиниках — горожане могут выбрать подходящий слот и сэкономить свое время, — рассказала Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы.

Плюсы вакцинации

Врачи напоминают, что на выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели, поэтому лучше привиться не в пик сезона гриппа, а заранее.

- В прошлом году прививки против гриппа сделали 57,7% москвичей, то есть в столице было привито 7 млн 299 тысяч человек. Итоги прививочных кампаний в предыдущие эпидсезоны доказали, что наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора Москвы.

Грипп гораздо опаснее, чем обычная ОРВИ, и может привести к серьезным осложнениям: бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту, энцефалиту. Самый надежный и эффективный способ избежать этого — сделать прививку.

- За последние годы в Москве не зарегистрировали ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди тех горожан, которые прошли вакцинацию, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Вакцинироваться от гриппа можно любым удобным способом: в прививочных пунктах во всех городских поликлиниках, в мобильных пунктах возле метро и в ГУМе.

Москвичи могут бесплатно сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сделать прививку в мобильном пункте

Москвичи старше 18 лет уже не первый год имеют возможность сделать прививку без записи, без очередей в поликлиниках. Просто выйти из метро и попасть в один из 15 мобильных прививочных кабинетов. В них работают врачи городских поликлиник.

Прививку от гриппа я делаю третий год подряд. В этот раз вышла возле станции «Курская», нашла машину скорой помощи, на которой было написано «Здесь проводится вакцинация от гриппа».

- Нужен паспорт и полис ОМС, - говорит медсестра.

Прививку, кстати, сделают вне зависимости от места регистрации. Заполняю документы. При мне заполняют такие же бланки взрослая супружеская пара и мужчина около 40 лет. Детей до 18 лет в мобильных пунктах не прививают – вакцинация проходит на базе детских садов, школ или в поликлиниках.

Врачи напоминают, что на выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели, поэтому лучше привиться не в пик сезона гриппа, а заранее Фото: Иван Макеев

- Молодежь активно прививается. Мы стали наблюдать ответственное отношение людей к своему здоровью. Процедура занимает около 15 минут, а сама прививка и вовсе меньше минуты, - говорит медсестра.

- Нужно делать натощак или нужно поесть?

- Непринципиально. Как вам комфортнее.

Врачи говорят, что важнее соблюдать другие правила: не делать прививку при ОРВИ, плохом самочувствии, высокой температуре тела. Традиционные рекомендации: место прививки хотя бы сутки не мочить, оказаться в этот день от посещения бани, фитнес-клуба и бассейна. Если появится невысокая температура, то лучше не сбивать ее, она может пройти через несколько часов. При необходимости принять жаропонижающее (такие случаи редкие).

Нужен паспорт и полис ОМС Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Как работают прививочные пункты?

- мобильные пункты у метро, МЦК и железнодорожных станций работают ежедневно: по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00, в воскресенье с 9.00 до 16.00,

- пункт в ГУМе - ежедневно с 10.00 до 21.00,

- прививочные пункты в поликлиниках - ежедневно по графику работы.

Какая вакцина?

Вакцинация проводится инактивированными вакцинами, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Ежегодно вакцины разрабатываются по единой рекомендации ВОЗ против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в новом сезоне.

Делая прививку, каждый человек защищает себя от гриппа и его тяжелых последствий Фото: Иван Макеев

ВАЖНО

Кому нужна прививка от гриппа и в чем разница с прививкой от ковида?

На главные вопросы о вакцинации ответил Андрей Тяжельников, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностической поликлиники №121 Департамента здравоохранения города Москвы»:

- Кому рекомендовано сделать прививку от гриппа?

- Делая прививку, каждый человек защищает себя от гриппа и его тяжелых последствий. Более того, массовая вакцинация формирует коллективный иммунитет, который останавливает распространение вируса. Для работников медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы прививка обязательна. Также крайне важно сделать прививку людям из групп риска по тяжелому течения заболевания. Все они чаще других переносят заболевание в тяжелой форме.

- Можно ли делать прививки детям, беременным, людям 60+?

- Грипп очень коварное острое вирусное заболевание, которое опасно тяжестью течения, серьезными осложнениями, а также летальным исходами. В группе риска находятся пожилые люди, больные с хроническими патологиями, иммунными заболеваниями, беременные, дети. Врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться всем, кто входит в перечисленные категории. Детям разрешено делать прививку с 6 месяцев.

- Кому откажут (с какими диагнозами)?

- Временный отвод рекомендуют людям с заболеваниями в острой стадии, или обострениями заболеваний в настоящий момент. После выздоровления или в период ремиссии прививку можно сделать.

- Можно ли делать прививку от гриппа сразу же после прививки от ковида?

- По рекомендациям Минздрава РФ можно вакцинироваться двумя вакцинами сразу. Их ставят в предплечья двух разных рук. Результаты доклинического исследования, показали, что одновременное введение вакцин от гриппа и COVID-19 не снижает эффективность ни той, ни другой вакцины. Давно существует практика одновременного вакцинирования от кори, паротита и краснухи и др. Кроме того, период реабилитации после прививки не будет сложнее, чем после одной.

- В чем разница прививок от ковида и от гриппа? Можно ли сделать только одну или лучше делать обе?

- Грипп — это сезонное заболевание, с которым человечество уже знакомо десятки лет. Прививка от гриппа обновляется каждый год. Коронавирус пока не признан сезонным заболеванием и вакцины против вируса действуют сразу на все штаммы, которые известны на данный момент.

При заражении сразу двумя инфекциями, а это возможно, болезнь будет протекать тяжелее и риск осложнений выше. Также человек может переболеть коронавирусом и с ослабленным иммунитетом тут же заразиться гриппом. Поэтому нужно делать прививки от двух циркулирующих инфекций.