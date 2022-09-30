Новые пешеходные переходы в Москве: Картина Малевича - в Мнёвниках, зеркальные шары - около «Сити»

В Хорошёво-Мнёвниках на северо-западе города надземный переход оформят в авангардном стиле

Столичные районы теперь украшают даже обычные прежде пешеходные переходы. Вместо серых конструкции из плексигласа и бетона архитекторы придумывают настоящий уличный арт. Все надземные переправы оснащают лифтами для инвалидов и мам с колясками. А подземные - лифтами, где это возможно, или пандусами. В Москомархитектуре рассказали о некоторых проектах ближайших лет.

КРАСНЫЕ АРКИ И КОЛЬЦА

В Хорошёво-Мнёвниках на северо-западе города надземный переход оформят в авангардном стиле картин Малевича. Это будет прозрачная труба, опутанная кольцами красного цвета. Ее уложат между алыми арками в виде геометрических фигур. Оба входа накроют скошенными кровлями. С нескольких сторон сделают витражное остекление.

Похожий дизайн использовали и на соседней станции Большой кольцевой линии метро «Мнёвники». Там центр платформы украсила арочная конструкция с колоннами ярко-красного цвета, напоминающая полотно Малевича «Красный квадрат».

Длина: 90 метров.

Где: ул. Нижние Мнёвники, д. 42, корп. 2.

СМОТРЮ В ОКНО-ИЛЛЮМИНАТОР

Центр столицы около «Сити» пополнится еще одной фишкой - футуристическим пешеходным переходом из зеркальных шаров. Проект разработали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и архитектор Дмитрий Сухов. Как объяснил Кузнецов, в этом месте ему «не хотелось прибавлять скуки и делать очередной классический надземный переход».

Переправа яркого амарантово-пурпурного цвета соединит соседний транспортно-пересадочный узел (ТПУ) в районе Тестовской улицы со станциями МЦД-4 и МЦК и деловой комплекс «IQ-квартал».

Каждый шар в переходе фактически станет окном в мир. Через встроенные «иллюминаторы» можно будет любоваться красивыми видами - небоскребами «Сити», набережной Тараса Шевченко со зданием Новой сцены театра-мастерской Петра Фоменко и жилыми сталинками. Рядом с переправой высадят деревья с шарообразными кронами.

Секции-шары сделают из высокопрочного алюминиевого сплава. Потом сверху «напылят» полимерно-порошковое покрытие. Переход будет отапливаемым.

Длина: 95 метров.

Диаметр сфер - от 13 до 16 метров.

Где: ул. Тестовская, около вл. 1 и 1А.

Центр столицы около «Сити» пополнится еще одной фишкой

САМАЯ ДЛИННАЯ ПЕРЕПРАВА В УЗОРАХ

В Кунцево на западе города через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта перекинут крытый тоннель с необычным узором, напоминающим микросхемы. Пешеходное надземное сооружение станет одним из самых длинных в столице. Его украсят витражами на входных павильонах и в пролете. Рядом появятся благоустроенные площадки, велопарковки и лавочки.

Длина: 120 метров.

Где: около улиц Полоцкая, вл. 2 и Гвардейская, вл. 17, корп. 1.

В Кунцево на западе города через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта перекинут крытый тоннель

ВЫХОД ЕСТЬ

Еще один дизайнерский переход для пешеходов, теперь уже подземный, построят в Царицыно на юге столицы. Его уличные металлические павильоны с витражными стёклами накроют конструкцией из планок «под дерево». А внутри переправу оформят просто - гранитной плиткой и штукатуркой. Маршрут пройдёт через пути Курского направления железной дороги (МЦД-2) и Каспийскую улицу.

Длина: 100 метров.

Где: ул. Ереванская, вл. 28, стр. 1.

Еще один дизайнерский переход для пешеходов, теперь уже подземный, построят в Царицыно

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сразу четыре подземных перехода разместятся на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги.

«Три перехода строятся в районе улиц Севанская, дом 29Г, Бехтерева, дом 15, строение 5 и дом 11, корпус 1, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В них готовятся поверхности под отделку, идет обустройство лестничных сходов и гранитная отделка полов».

Ещё один переход практически готов на улице Бехтерева, дом 41, корпус 1.

Кроме этого, до 2024 года через МЦД-1 перекинут восемь внеуличных пешеходных переходов. Из них два подземных почти построены - в районе улиц Полоцкая и Гвардейская и на Дмитровском шоссе, около дома 29.

Ещё два надземных перехода проектируются - через МЦД-1 и улицу Бутырский Вал, в районе дома 48, а также через МЦД-1 и Дмитровское шоссе, в районе дома 5 – дома 7, корпус 2. Параллельно готовятся необходимые документы ещё для трёх пешеходных маршрутов:

- через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта - подземный переход в районе улицы Ивана Франко, дом 16 и надземный переход около дома 22 на улице Василисы Кожиной;

- подземный переход через МЦД-1 в районе улицы Яблочкова, дом 35Г – дом 37Г.