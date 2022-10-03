И камуфляж, и термобелье, и даже бритвенный набор

Как подготовиться к мобилизации? Вопрос не из простых. Не каждый мужчина призывного возраста в нашей стране понимает, что именно необходимо взять с собой, отправляясь на призывной пункт. Проблему решает правительство Москвы, которое оказывает комплексную поддержку мобилизованным и военкоматам. Отметим, что для этого предпринят ряд шагов, которые чрезвычайно эффективно работают в комплексе.

ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД

В Москве для удобства горожан созданы Временные мобилизационные пункты. Первый начал работу в Музее Москвы. Здесь проводится мобилизация Центрального административного округа, к которому относятся сразу три военных комиссариата: Тверской, Замоскворецкий и Красносельский. Сюда сведены медицинская комиссия и социальные работники. Психологи помогают призванным адаптироваться к новым условиям. Организовано трехразовое питание.

На призывных пунктах в Москве мобилизованным начали выдавать все самое необходимое для жизни в походных условиях.

«Правительством Москвы с объявлением частичной мобилизации было принято решение: помимо дополнительных денежных выплат обеспечивать наших мобилизованных ребят еще и вещевым имуществом от Москвы, - сообщил военный комиссар Замоскворецкого района Центрального административного округа Москвы Алексей Буянов. - Будем переодевать ребят в прекрасный зимний костюм, зимние берцы, обеспечивать всем, что нужно для личной гигиены: это стаканчики, зубная щетка, паста, ушные палочки, шампуни в небольших удобных упаковках, беруши, салфетки».

Мобилизованные москвичи также получат термобелье и летний костюм. И все это укладывается во вместительный вещевой мешок (подробнее читайте «Что получают добровольцы от города?»).

Причем программа будет расширяться…

«Мужчины от нас будут уходить полностью экипированными, - отметил военком. - Заготовлено комплектов столько, сколько по плану будет частичной мобилизации в Москве, весь размерный ряд у нас есть. Помимо этого мы еще каждому мужчине даем сухие пайки на дорогу и на время оформления, чтобы ребята были сытыми, одетыми, чувствовали заботу города и государства».

Ранее мобилизованным москвичам обмундирование доставят в «учебку».

Отметим, что еще один временный пункт мобилизации будет открыт в Театре Романа Виктюка. Выбор мест для размещения резервных пунктов мобилизации обусловлен наличием всех необходимых условий для удобного пребывания в нем посетителей, их транспортной доступности и с учетом близости к уже работающим военкоматам.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

Мэр столицы Сергей Собянин объявил на своем персональном сайте о создании центра поддержки для родственников мобилизованных москвичей.

«Приняли решение о создании специального центра поддержки для родственников москвичей, призванных по мобилизации в Вооруженные силы. Мы понимаем, что это самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту», - написал Сергей Собянин.

С 1 октября родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу: Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, на территории центра занятости «Моя карьера».

«Мы поможем при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажем адресную социальную помощь, определим нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, поможем найти работу. И не будем дожидаться, пока к нам обратятся за помощью. В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте. Им, как никому сейчас, нужна поддержка и от городских служб, и от москвичей», - добавил мэр столицы.

Кроме того, более тысячи операторов «Службы 122» принимают звонки по мобилизации в Москве.

«Круглосуточно более тысячи операторов отвечают гражданам на основные вопросы, - пояснил начальник управления по обеспечению работы общегородского контакт-центра Департамента информационных

технологий Москвы Андрей Савицкий. - Для отработки индивидуальных обращений, когда гражданин получил повестку, но у него остались какие-то вопросы, выделена специальная группа операторов. Они работают с 8.00 до 20.00, их задача - зафиксировать информацию от гражданина и передать в соответствующий военкомат для обработки», - рассказал Андрей Савицкий.

Ранее стало известно, что специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва созданы в военкоматах Москвы. По словам Сергея Собянина, с учетом поступающих жалоб сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение данных, а также проверили уже разосланные повестки. Некоторые повестки отозвали - они были выписаны на основании недостоверных или неточных данных.

Для рассмотрения жалоб москвичей на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

ВАЖНО!

Работа над ошибками

Причем власти Москвы стараются регулярно проводить «работу над ошибками». В том числе работа по отзыву повесток, направленных на основании недостоверных данных, ведется в постоянном режиме. Военным комиссариатом столицы совместно с правительством города за короткие сроки проведена масштабная работа по актуализации баз данных граждан, состоящих на воинском учете.

«Данная работа проводилась по следующим направлениям: централизованная - это уточнение данных граждан, получивших повестки для прохождения воинской службы в рамках частичной мобилизации согласно указу президента и подпадающих под перечисленные условия; по результатам обращения граждан на специальные каналы, линии

122 и 7-777-777. По результатам обращений граждан в социальные сети, а также их личного обращения в военные районные комиссариаты и комиссариат города Москвы», - пояснил Андрей Савицкий.